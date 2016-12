Une start-up russe, Thngs, veut devenir le Wikipédia des objets

Thngs : un Wikipédia des objets physiques ?

Bientôt un service de vente d'images ?

Modifié le 02/12/2016 à 17h16

Thngs est un projet qui nous vient directement de Russie, plus précisément de Moscou. Principale différence : si Wikipédia est une fondation à but non lucratif, Thngs est une véritable start-up qui vise à faire de l'argent.Lorsque l'on va sur le site de Thngs , on comprend tout de suite de quoi il en retourne : la start-up est en train de créer une véritable base de données scientifique des objets physiques ayant existé. On y trouve de tout, de l'iPod, même son prototype, aux calculateurs des années 70. Mais également des voitures, le satellite Sputnik, des assiettes...Tout objet a vocation à se retrouver cataloguer sur thngs.co, afin qu'il ne tombe pas aux oubliettes. Etant donné la rapidité avec laquelle les objets sont rendus obsolètes aujourd'hui, le premier iPhone ne date que de 2007 et on en est à des années-lumières aujourd'hui, l'idée n'est pas malvenue. Surtout que les photos sont de très haute qualité et que les objets sont accompagnés de toutes les informations utiles comme le constructeur, les dimensions, le poids...Si thngs.co est un site gratuit, la start-up compte bien devenir rentable malgré un manque d'investissement. Les fondateurs, que Techcrunch a rencontrés, ont déclaré qu'en Russie, il est difficile de réaliser une levée de fonds. Ils auraient en revanche des ouvertures et des investisseurs potentiels aux États-Unis, mais ils devraient déménager pour ça.Thngs espère bientôt être utilisé par les musées, qui peuvent se servir de cette start-up et de ses offres pour réaliser des collections virtuelles et même vendre des images via des banques d'images par exemple.En attendant, le site thngs.co est une mine d'or d'objets divers à découvrir...