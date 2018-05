Super Week-End eBay : passez à la 4K avec ces téléviseurs LG et Samsung à moins de 500€

La 4K abordable

Une question de taille

Modifié le 25/05/2018 à 15h11

Notre première offre concerne la TV connectée 50 pouces de chez, qui voit son prix passer de 599 à 466 euros, perdant ainsi pratiquement un tiers de son prix. La seconde offre porte sur la TV 43 pouces LG 43UJ635V, qui passe elle de 449 à 369 euros. Une réduction de 20% toujours bonne à prendre.S'il en est besoin, rappelons que les produits vendus à l'occasion de ce Super Week-End sont neufs, et qu'ils bénéficient de la garantie client d'eBay, accordée à ses vendeurs les plus sûrs.L'propose une expérience 4K Ultra HD qui permet d'obtenir un rendu plus détaillé que les écrans Full HD traditionnels. Il dispose en outre de la technologie PurColor et du UHD Dimming qui permettent d'obtenir un rendu plus fidèle des images et des couleurs. Pour ne rien gâcher, cet écran dispose de fonctionnalités connectées, permettant par exemple d'accéder à Netflix, Youtube et autres services en ligne.Lapour sa part vous permettra de bénéficier d'un rendu des couleurs intense grâce à la technologie Nano Cell du constructeur. Ce système permet de filtrer les ondes lumineuses inutiles pour offrir des couleurs extrêmement fidèles. Le Full Led Dimming proposé par cet écran vous donnera aussi l'occasion de profiter de noirs plus profonds, et d'images très contrastées. Cet écran est aussi étudié pour proposer un rendu des couleurs et de l'image parfait, peu importe l'angle sous lequel on les regarde.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.