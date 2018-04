Bon plan : la caméra Xiaomi Mijia Mini 4K à 103€ au lieu de 150€

Frais de ports offerts

La 4K au creux de la main

Modifié le 26/04/2018 à 17h13

Décidément, Gearbest et Xiaomi fonctionnent plutôt bien ensemble. Preuve en est avec ce nouveau bon plan qui fait tomber lade 150 à 103 euros. Un rabais de 30% loin d'être anodin pour cette caméra compacte qui gère la 4K.Pour cette offre, Gearbest propose des frais de ports gratuits pour la France via Priority Line. De quoi économiser quelques euros supplémentaires, et obtenir cette caméra à un prix très raisonnable.Avec cette caméra d'action, Xiaomi propose une alternative aux produits du leader GoPro. Extrêmement compacte et résistante, la Xiaomi Mijia Mini permet d'enregistrer des vidéo en 4K à 30 images secondes. Pensée pour l'extérieur, elle résiste au choc et à l'eau et bénéficie d'une stabilisation sur six axes grâce à son accéléromètre et son gyroscope. De quoi capturer en toute sérénité vos exploits sportifs.Avec son ouverture à f/2.8, son senseur IMX 317 de chez Sony et son processeur Ambarella A12S75, la Xiaomi Mijia Mini gère la lumière de manière intelligente afin de réduire le bruit lors de la capture des images. Un modevous permettra aussi de créer de magnifiques vidéos lors de vos sessions en extérieur.