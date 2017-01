Mozilla va recevoir un tout nouvel habillage !

Un logo épuré

Nouvelle police de caractère

Modifié le 20/01/2017 à 17h19

Exit le dinosaure rouge de 1998, place au nom de Mozilla écrit en lettres minuscules blanches sur fond noir. Place à la sobriété donc. A l'époque, en 1998, c'était Shepard Fairey qui avait imaginé le logo. Il l'avait inauguré à la création de la fondation.Aujourd'hui, les logos plus épurés sont préférés à des logos jugés autrefois plus symboliques. Une petite subtilité tout de même dans ce logo : le « i » de Mozilla est remplacé par « : » et les deux « ll » sont penchés. Un clin d'oeil aux adresses url qui commencent par "http://" (ou "https://" pour les adresses sécurisées). Il ne faut pas oublier que la fondation Mozilla a développé l'un des navigateurs Internet les plus utilisés du monde, Firefox, bien que ce dernier ait perdu des parts de marché depuis l'arrivée de Google Chrome devenu, depuis, le premier navigateur utilisé dans le monde.Dans la foulée, elle inaugure aussi une nouvelle police de caractère. Nom de baptême de la dernière née : Zilla. Gratuite et ouverte à tous, elle a été mise au point par Typotheque, un studio de design basé aux Pays-Bas.Partenaire depuis le tout début de Mozilla, il s'est spécialisé dans les polices de caractères non latines. Zilla ressemble à la police de caractère Courier.