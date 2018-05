Le Prix Nebula, meilleur roman de fantasy/science fiction à N.K. Jemisin

Au Panthéon de la fiction spéculative

Palmarès très féminin

Modifié le 24/05/2018 à 17h09

Les premiers tomes avaient déjà été récompensés chacun du Prix Hugo du meilleur roman. Lesortira en France le 12 septembre 2018.La SFWA (, l'association des auteurs américains de Science-Fiction et de Fantasy) vient de se réunir à Pittsburgh en Pennsylvanie pour dévoiler le palmarès 2017 du prix Nebula. Ce prix est à la SF ce que le Goncourt est à la littérature française, et par le passé, il a récompensé des chefs d'œuvres tels que, etc.Et pour 2017, le prix du meilleur roman a été décerné à l'écrivain afro-américaine N.K. Jemisin pouront tous deux reçu par le passé un autre prix prestigieux, le Hugo.La série se déroule sur Terre, où des cataclysmes d'ampleur biblique (mégaséismes, explosions volcaniques, hivers polaires, etc) ont presque anéanti l'Humanité. Quelques individus possèdent le mystérieux pouvoir de dompter ces phénomènes, mais cela leur vaut les persécutions des autres Hommes. Un thème porteur en ce début de 21ème siècle, parfaitement maîtrisé par N.K. Jemisin.Le palmarès 2017 du Nebula honore également Martha Wells pour son roman court(non-traduit en français). L'auteur s'était déjà fait remarquer pour sa très impressionnante. Prix de la meilleure nouvelle longue (),de Kelly Robson, et prix de la meilleure nouvelle courte pour Rebecca Roanhorse ().