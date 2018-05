Clubic 18.0 (ans) : une version majeure

Dix-huit ans, tout un symbole

Si pour le jeune adulte en devenir, l'étape des « 18 piges » ouvre nombre de droits (vote, conduite) et de devoirs, pour nous, pour Clubic, cet âge de la responsabilité résonne tout particulièrement.En effet, il y a un mois tout pile, Clubic s'émancipait et redevenait indépendant . Les circonstances difficiles de ces dernières années laissent place à un printemps plein de promesses et de nouveaux défis. Une renaissance, en quelque sorte, qui nous rapproche très logiquement des fondateurs ainsi que des nouveaux repreneurs de Clubic.En 2000, lors de la fusion de Demarrez.com et Puissance PC, Clubic s'est construit sur la passion de l'innovation, d'Internet, de l'électronique... bref, des « nouvelles technologies ». C'est cette même passion qui fut le moteur de ceux qui en deviendront rédacteurs et des premiers lecteurs de Clubic.De l'eau a certes coulé sous les ponts ; le média que s'étaient appropriés les uns et les autres a beaucoup changé depuis l'année 2000. Le visage du site, comme ceux des humains qui l'animent, n'est plus le même... et les transformations ne font que commencer !Nous vous avons fait, lors de l'annonce de notre nouveau départ, quelques promesses. Un mois plus tard, la tête dans le guidon, nous avons avancé sur l'allègement de la publicité : exit la vidéo en autoplay sur vos actualités ou articles, par exemple. Ne nous croyez pas sur parole, testez et désactivez votre bloqueur de pub pour voir !Notre équipe technique travaille également sur un tas de correctifs souvent invisibles (pour vous) ainsi que sur des améliorations plus tangibles : évolution du menu ou agrandissement du flux de news, paré afin de vous offrir un peu plus d'exhaustivité.Enfin, et c'est certainement le plus important, nous avons publié au cours du mois des articles dont nous sommes un peu plus fiers, entre autres :En 18 ans tandis que le contexte technologique global a évolué au-delà de toutes les prévisions, notre webzine high-tech aura été le témoin d'avènements et d'évènements très divers. Nous avons donc prévu pour cet anniversaire de vous concocter des contenus exclusifs témoins de ces évolutions (et de celle de Clubic).Enfin, histoire de partager avec vous un peu de notre joie, il est fort probable qu'un jeu-concours tout spécial arrive d'ici peu. Alors, comme on dit : « restez connectés ! » et encore bon anniversaire Cluclu !