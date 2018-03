Jon Favreau sera le réalisateur de la prochaine série Star Wars

Jon Favreau a été choisi pour écrire et réaliser la future série Star Wars, qui sortira sur la plateforme de streaming que compte lancer Disney pour concurrencer Netflix et toutes les autres.

Une nouvelle série pour Star Wars

Jon Favreau : d'Iron Man à Star Wars

Modifié le 09/03/2018 à 16h24

Le producteur, réalisateur et acteur américain a déjà travaillé pourcomme pouret se dit ravi de pouvoir prolonger l'expérience derrière la caméra.Les projets de films sont nombreux depuis le rachat de LucasFilm par Disney, le dernier en date étant un spin-off sur la jeunesse d'Han Solo. Mais Disney compte en même temps développer sa propre, qui sera notamment alimentée par des contenus Star Wars inédits. Après des films, des romans, des bandes dessinées, des séries animées ou encore des jeux vidéos, c'est donc sous la forme d'une série en prise de vue réelle que l'univers Star Wars va s'étendre. Celle-ci n'a pas encore reçu de nom, ni de date de lancement provisoire. On peut toutefois supposer qu'elle suivra les débuts du service de streaming Disney, annoncé pour fin 2019.Pour réaliser et écrire cette série, LucasFilm a choisi, réalisateur et producteur qui a déjà travaillé pour des projets Star Wars. Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilm, s'est dite très enthousiaste de voir le réalisateur d'Iron Man travailler sur cette série, entouré par un groupe de réalisateurs et de scénaristes de la firme. Jon Favreau, de son côté, a annoncé avoir hâte de débuter ce nouveau projet, qu'il a qualifié d'aventure enthousiasmante.Le choix de Jon Favreau n'est pas très surprenant. Il a déjà travaillé pour LucasFilm, prêtant sa voix dans la série animée, et avait aussi été sollicité pour jouer dans le film sur Han Solo. Il connaît de plus les studios Disney, où il a réalisé le filmet doit tourner le prochain remake duLucasFilm a donc opté pour un réalisateur de confiance, reconnu pour la qualité des effets spéciaux utilisés dans ses films. Il a en effet connu ses premiers gros succès au box office avec les deux premiers volets de la saga Iron Man, pour finalement voir son travail récompensé avec lequi a obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels.