Pizza Hut dévoile les baskets qui font pause sur la télé quand les pizzas arrivent

Baskets connectées en bluetooth

Rouge sauce tomate ou gris fromage

Modifié le 08/03/2018 à 09h57

Il s'agira d'une édition limitée à 50 exemplaires seulement.Deviendront-elles un jour aussi mythiques que les Air Jordan ou les Patrick Ewing ? A l'occasion de la March Madness, le tournoi annuel de fin de saison de la NCAA, le basket universitaire américain, Pizza Hut nous montre à quel point l'internet des objets peut virer au grand n'importe quoi, avec ses baskets connectées qui commandent des pizzas. Après les Pie Tops en 2017, voici donc les Pie Tops II.Montant au-dessus des chevilles, elles arborent sur chacune des languettes deux gros boutons. Pied gauche, vous pressez pour commander la pizza. Pied droit, vous pressez pour mettre la télé en pause quand le livreur sonne chez vous. Les Pie Tops ne sont pas des baskets autonomes : pour fonctionner, elles ont besoin d'être reliées en bluetooth à votre smartphone. Le bouton pizza ne sert qu'à finaliser la commande sur l'appli de Pizza Hut.Le bouton télé, lui, doit être associé à un récepteur connecté à la TV pour vous permettre de décréter pendant le match votre propre temps mort, quoiqu'en pensent les joueurs et les coaches des deux équipes sur le parquet.La série Pie Tops II sortira en édition ultra limitée : 50 exemplaires seulement mis en vente sur un seul site, HBX.com, et ce à partir du 19 mars. Tarif inconnu pour le moment. Deux modèles seront proposés : en version rouge sauce marinara intégrale, ou gris croûte de fromage avec un gros scratch à logo Pizza Hut. On vous laisse conclure si c'est le top de la classe ou pas...