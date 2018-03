Une maison en forme d’oeuf à poser partout

Micromaison autonome

Energie, eau : tout a été pensé

Modifié le 23/02/2018 à 13h59

Avec sa forme ovoïde et sa coque blanc mat, elle a tout à fait l'apparence d'un œuf de poule couché sur le côté : voici l'Ecocapsule. Repérée par le site américain spécialisé sur le développement durable Treehugger; l'Ecocapsule est une invention du cabinet d'architecture tchèque Nice Architects.Sur son site web, le cabinet présente l'Ecocapsule comme une micromaison autonome, ce qui signifie que vous pouvez l'installer pratiquement n'importe où. Une grille de panneau solaire sur le toit et un mât surmonté d'une petite éolienne vous procurent toute l'énergie dont vous avez besoin. Les panneaux peuvent produire jusqu'à 750 watts, la turbine 880 watts, de quoi générer suffisamment de courant pour servir de station de recharge à un véhicule électrique.L'Ecocapsule est aussi dotée d'une dose d'intelligence grâce à une batterie de capteurs que vous pouvez connecter à votre smartphone. Construite en fibre de verre et en aluminium, elle est de surcroît très légère : 2.976 livres sur la balance, soit 1.350 kilos seulement. Une camionnette, et même une voiture équipée d'un attelage suffisent à la transporter.La forme ovoïde n'est pas qu'esthétique. Elle favorise au maximum l'efficacité énergétique en réduisant les pertes de chaleur. Quant à l'eau, un collecteur de pluie est placé sur le toit. Le filtrage est assuré par un osmoseur inverse. A l'intérieur, vous trouverez une toilette sèche composant les solides et filtrant les liquides vers l'extérieur. Pour son lancement, l'Ecocapsule est proposée aux 50 premières commandes au tarif de 79.900 euros. Si le succès est au rendez-vous, les prix devraient rapidement baisser.