Les équipes de Stephen Hawking détectent des signaux extraterrestres

Dans une galaxie très lointaine

Origine naturelle... ou pas

Modifié le 08/09/2017 à 11h23

L'origine de ces signaux demeure inconnue, mais leurs inventeurs n'excluent pas la possibilité qu'il proviennent d'une civilisation extraterrestre...C'est sans conteste le programme de recherche le plus ambitieux jamais lancé pour tenter de prouver l'existence, à défaut de civilisations, du moins d'intelligences extraterrestres. Farfelu aux yeux de certains, le programmes'est lancé dans une campagne de surveillance de près d'un million d'étoiles, dont une centaine au-delà de la Voie Lactée. Ses initiateurs, dont font partie la star mondiale de l'astrophysique Stephen Hawking et le milliardaire russe Youri Milner, s'étaient donné 10 ans pour détecter des signaux probants ; ils auront peut-être finalement été exaucés en moins de 2 ans.Le 15 août dernier, les équipes deont obtenu la confirmation définitive d'une série de quinze pulsations émises depuis une galaxie naine (d'un diamètre inférieur à 40.000 années-lumières) située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Ces pulsations, baptisées « sursauts radios rapides » («», FRB) ont été détectées une première fois en 2012 par le télescope Parkes en Australie.En 2015, nouvelle série de pulsations : c'est la première fois que l'événement se répète en provenance de la même zone. En 2016,parvient à localiser le foyer d'émission. Proviennent-elles d'une civilisation ou d'une intelligence extraterrestre ? La mission n'avance que prudemment cette hypothèse, mais sans l'exclure totalement. Il s'agit peut-être aussi d'un phénomène naturel.Récemment découvertes (2007), les FRB restent rares. En 10 ans, les spécialistes n'en ont détectées qu'à une dizaine de reprises. Il s'agit d'événement énergétiques extrêmement violents, dégageant en quelques millisecondes autant de puissance qu'une étoile telle que notre Soleil. Concernant celles captées par, la mission estime probable qu'elles proviennent d'une explosion à la surface d'une étoile neutronique dotée d'un champ électromagnétique très puissant. Mais il pourrait aussi s'agir, écrivent sur leur site internet les responsables de, « de la signature d'une source d'énergie non naturelle, comme les réacteurs d'un engin spatial extraterrestre »... On se prend forcément à rêver !