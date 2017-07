WorldEmojiDay : élirez-vous les mêmes emojis que le reste du monde ?

World Emoji Day : qu'est-ce que c'est ?

Facebook donne quelques infos sur ses émoticônes !

Modifié le 17/07/2017 à 15h01

Le, c'est tout simplement le jour des emojis. Aussi appelés émoticônes en français, ces petits personnages sont maintenant devenus un moyen de communiquer facilement, rapidement et de façon plus sympa avec ses amis ou sa famille.Et si vous vous demandiez pourquoi le 17 juillet a été choisie ... On doit cette date à Apple : l'emoji calendrier affiche en effet le 17 juillet.Mais avant de tout vous dire sur cette infographie, nous vous proposons de voter pour élire l'emoji que vous préférez ! Pour simplifier ce (petit et léger) sondage, nous avons choisi de nous concentrer sur les 10 emojis représentés dans le classement mondial établi par Facebook.Et maintenant, nous vous proposons de découvrir l'infographie officielle de Facebook !