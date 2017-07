Nostalgie : un mini-jeu émule Windows 95 dans votre navigateur web

Avant, ça bossait dur

Le rétro c'est vraiment trop

Modifié le 07/07/2017 à 15h55

Baptisé «» le jeu de Pippin Barr constitue surtout une dénonciation de l'automatisation du monde du travail qui à terme exclura l'Homme, selon lui.L'arrivée des robots vous rebute plus qu'elle ne vous excite ? L'impression de travailler dans un monde où les machines prennent le relais de l'Homme ? Envie de revenir à votre clavier d'il y a 20 ans ? Vous êtes mûr pour tester la dernière torture créative de Pippin Barr : «».Le jeu se veut une simulation de travail, où le joueur, placé devant le bon vieuxde Windows 95, doit réaliser des tâches : ouvrir une bibliothèque musicale, envoyer un mail, etc. Mais la machine semble vouloir vous contrarier avec des pop-ups intempestifs sollicitant des confirmations en des termes toujours plus piégeux. Quand vous avancez, une fenêtre vous félicite, pour mieux vous barrer la route derrière... Le jeu est franchement pénible, mais plaira sans doute aux nostalgiques de Windows 95 : oh, les jolis cadres gris des fenêtres !L'auteur Pippin Barr est plus qu'un simple développeur. Chacune de ses créations, au design toujours orienté, recèle une intention artistique, philosophique, et nous interroge sur notre rapport à la technologie, en mode torture : sur son site, vous pourrez tester unimpossible à finir, ou observer votre CPU échouer indéfiniment à hisser un rocher en haut d'une pente, à la manière d'un Sisyphe de silicium... Son Windows 95 infernal se veut une réponse humaine à la robotisation et l'automatisation qui, tout en nous délestant de tâches fastidieuses, nous conduira selon lui au désœuvrement. Galérer sur Windows 95, ce serait comme renouer avec la joie du vrai travail productif...Pippin Barr joue habilement du plaisir de nombreux internautes à retrouver en émulation d'anciens OS aujourd'hui obsolètes : Windows 98 bien sûr (attention, c'est illégal, Microsoft en possédant toujours les droits) pour faire tourner d'anciens jeux ou logiciels, mais aussi d'anciennes versions de MacOS, pour lequelpropose d'ailleurs une bibliothèque plutôt étendue de ressources. Parfait pour se souvenir de cet âge pas si éloigné où l'informatique nous faisait rêver en noir et blanc...