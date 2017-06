Pour l’été, et si vous faisiez une détox digitale ?

Un tiers des internautes ne décrochent pas pendant l'été

Service gratuit pour la première édition

Modifié le 23/06/2017 à 17h49

En échange de la remise de votre smartphone, l'entreprise met à votre disposition un simple portable sans connexion internet, histoire de rester joignable et accessoirement, de redécouvrir les joies du jeu du serpent...L'addiction aux réseaux sociaux et à Internet en général est de mieux en mieux documentée. Aux Etats-Unis, les stages en modeloin des réseaux 4G sont d'ailleurs devenus depuis deux ans une tendance très lucrative. Si vous avez du mal à ne pas consulter votre boîte mail pendant vos vacances, la société française d'achat/vente en ligne de produits électronique Certideal a une offre à vous faire, moins radicale mais sans doute plus accessible : lui remettre votre smartphone pour une détox digitale salutaire.A partir du 1er juillet, Certideal vous propose de récupérer soit par coursier soit par envoi postal votre appareil, dont vous conservez la carte SIM. Le smartphone est stocké en lieu sûr et en échange, Certideal vous expédie le même jour un mobile de première génération type Nokia 3310, Sony Ericsson T28 ou Motorola RAZR, pour rester joignable ou passer des appels.En plus du téléphone, Certideal vous offre une box détox comprenant des jeux de voyage de poche, des magazines papier et des livres pour vous occuper à la plage. Pendant que vous profitez de vos vacances sans Internet, votre smartphone vous attend remisé en lieu sûr. Au retour, il vous suffit de retourner le mobile de prêt pour récupérer votre smartphone. Mais si d'aventure vous souhaitiez prolonger l'expérience, Certideal vous fera une offre de rachat pour votre smartphone.Pour le démarrage de l'opération, le service est gratuit. Seuls vous seront comptés les frais de port pour l'expédition et le retour des téléphones. Alors, tenté par la détox digitale ?