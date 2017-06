Netflix plafonne les téléchargements de contenus

Lutte contre le piratage

Bride sur les "renouvellements"

Modifié le 16/06/2017 à 17h40

Compliqué, par exemple, de télécharger plus d'une fois le même programme.Les usagers le réclamaient, Netflix leur avait donné satisfaction à la fin de l'année dernière : pouvoir télécharger films, séries ou spectacles sur son ordinateur, mobile ou tablette, afin de pouvoir les regarder hors-ligne. Pour des raisons que Netflix n'explique pas, même si l'on pense au risque de piratage contre lequel la plateforme entend lutter en bridant les smartphones rootés, il existe, de fait, des limites au visionnageA l'usage, certains clients de Netflix ont ainsi découvert qu'il n'était pas possible de télécharger à volonté un même contenu. Cas typique : vous rapatriez sur votre appareil le dernier épisode de votre série préférée. Vous commencez le visionnage, mais l'interrompez avant la fin. Si vous n'y revenez pas dans un délai de 48 heures, il vous faudra le télécharger à nouveau, Netflix l'ayant supprimé pour vous de la mémoire de votre appareil.C'est sur le « renouvellement », comme l'appelle Netflix, que la plateforme a installé une bride : ce fichier que vous n'auriez pas visionné dans son intégralité sous 48 heures, vous ne pourrez le re-télécharger qu'une seule et unique fois supplémentaire, dans un délai d'un an après le premier chargement. Netflix vous le fait savoir par un message d'avertissement.Cette limite fait partie des termes du contrat que vous n'avez sans doute pas lu au moment de votre inscription. Il faut dire que c'est de mauvaise grâce que Netflix s'est plié à la demande de ses clients de pouvoir télécharger des contenus pour les visionner hors-ligne. L'offre est d'ailleurs plutôt restreinte. Netflix n'a, au final, fait que réagir à la concurrence croissante d'Amazon, qui a fondé son offre dès 2015 sur la promesse de contenus rapatriables sur son appareil et visionnables sans Wi-Fi ni 4G.