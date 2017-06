Avec Qibla Finder, trouvez la Mecque en réalité augmentée

La bonne direction pour prier, la distance aussi

Un coup de pub pour l'AR

Modifié le 16/06/2017 à 17h07

L'innovation de Qibla Finder réside dans l'utilisation de la réalité augmentée.Tenus de prier cinq fois par jour, les musulmans sont parfois embarrassés lorsqu'il s'agit de déterminer la direction de la Mecque, vers laquelle la prière (la) doit être effectuée. Si on n'a pas toujours une boussole sur soi, en revanche, on a souvent son smartphone.En ce mois de ramadan, Google propose une nouvelle application web pour aider les musulmans à trouver la, la direction de la Mecque. Pour accéder au service, rendez vous sur la page g.co/QiblaFinder à ouvrir dans le navigateur de votre smartphone. Une fois lancé, le service active la caméra et la boussole de votre appareil. En suivant la flèche à l'écran, vous trouvez en un instant, incrustée par-dessus le paysage devant vous, la bonne direction vers laquelle orienter votre tapis de prière. Grâce au GPS, l'application vous indique également la distance exacte vous séparant du lieu saint.Difficile de croire qu'avec ce nouveau service, Google espère attirer beaucoup de musulmans. L'accès strictement web à Qibla Finder est moins simple que ne l'aurait été une application, d'autant que Google Play en recèle déjà pléthore (205 au dernier comptage), toutes ou presque utilisant déjà la boussole du smartphone pour orienter laQibla Finder est surtout une opération ciblée pour promouvoir l'usage de la réalité augmentée popularisée à l'été 2016 par le jeu. A noter que ce nouveau service n'est pour l'heure pas complétement accessible sur tous les systèmes. Les utilisateurs d'iOS notamment devront attendre un peu avant de tester la réalité augmentée, l'accès à la caméra étant pour l'instant réservé aux téléphones Android.