Terrorisme : Paris et Londres réfléchissent à des amendes pour les géants du Net

Facebook et WhatsApp critiqués

Une responsabilité légale et des sanctions financières

Modifié le 13/06/2017 à 17h05

Ces amendes pourraient s'aligner sur les montants déjà envisagés par l'Allemagne, à hauteur de 50 millions d'euros.Au lendemain de l'attentat ayant visé un concert de la chanteuse Ariana Grande (bilan provisoire de 23 morts et 116 blessés), la Première ministre britannique Theresa May s'en était vertement prise aux réseaux sociaux et à Internet, vecteur selon elle d'une diffusion presque sans frein de la propagande djihadiste et de communication entre les terroristes.Une analyse partagée par Paris. Le président français Emmanuel Macron a donc profité de la venue en France de la cheffe du gouvernement britannique pour proposer des mesures visant à «».Theresa May et Emmanuel Macron vont discuter ensemble de la création d'une responsabilité légale des entreprises de la tech, impliquant des sanctions financières quand elles échouent à supprimer les contenus appelant à la haine ou au meurtre. La pression risque donc de s'accroître très nettement en Europe sur Facebook, Twitter, Google ou encore les messageries comme WhatsApp ou Telegram, qui fait du secret des échanges sur sa plateforme son principal argument commercial.Sentant la charge venir, la plupart de ces entreprises travaillent ou ont déjà mis en place des outils pour détecter et supprimer automatiquement les contenus extrémistes. Mais ces derniers ne sont pas toujours efficaces et leur vigilance n'est pas infaillible. La Commission européenne a néanmoins salué ces progrès. Outre la France et l'Allemagne, d'autres Etats réfléchissent à la création de sanctions financières en cas d'échecs répétés ou de laxisme. L'Allemagne suggère la somme de 50 millions d'euros. Plusieurs voix s'élèvent cependant contre ces projets, faisant remarquer que, sous couvert d'affirmation de son autorité, la puissance publique s'apprête en fait à transférer un immense pouvoir de censure de la liberté d'expression à des entreprises privées, au prétexte de la lutte antiterroriste.