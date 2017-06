Harvard exclut dix étudiants pour des GIF racistes et sexistes

Holocauste et racisme

Vue du campus d'Harvard

Exclusion immédiate

Modifié le 09/06/2017 à 10h53

En guise d'avertissement, des messages ont été envoyés à tous les étudiants qui seraient tentés d'outrepasser à leur tour les bonnes mœurs...Ils avaient tout donné, une vie entière consacrées aux études. Et ils y étaient enfin parvenus : être accepté à Harvard, l'université qui donna à l'Amérique huit présidents, qui forma Mark Zuckerberg, Bill Gates, mais aussi on le sait moins, William S. Burroughs, Tommy Lee Jones, ou Natalie Portman. Rentrés en mars dernier, dix, les première année, ont reçu en avril un courrier les informant de leur exclusion définitive de l'université.Leur tort ? Avoir participé à la guerre des, une pratique répandue dans toutes les grandes facs américaines. Réunis sur deux groupes facebook baptisés "Harvard memes for horny bourgeois teens" (en français, "GIF de Harvard pour jeunes bourges en chaleur") et "General Fuckups" ("conneries diverses") ils sont accusés d'avoir versé dans l'outrance, le sexisme et l'antisémitisme.La liste desincriminés, la voici, rapportée par le site américain The Tab. On y trouve pêle-mêle des blagues sur l'Holocauste, le viol, la pédophilie, le meurtre et des morts d'enfants suivies de lol. L'épreuve pour être accepté dans ces deux groupes à l'audience confidentielle (une centaine de personnes à chaque fois) était justement de poster un GIF sinistre.Mis au courant de l'existence de ces groupes privés, l'université d'Harvard a aussitôt riposté en adressant un message à tous les membres, et en décidant d'annuler les admissions des étudiants auteurs des pires messages.