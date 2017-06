Un robot-pasteur provoque une polémique en Allemagne

Un robot pour le 500e anniversaire de la Réforme

Demain, des robots-prêtres ?

Modifié le 02/06/2017 à 15h54

BlessU-2 peut bénir en cinq langues, grâce à un écran tactile, et a les mains qui brillent.Il y a 500 ans à Wittenberg en Allemagne, au sud de Berlin, un théologien appelait l'Eglise à rompre avec ses mauvaises pratiques et à se réformer. Grâce à l'imprimerie, Martin Luther brava l'excommunication et répandit ses idées dans toute l'Europe. Un demi-millénaire plus tard, c'est encore une révolution technologique qui vient bousculer la chrétienté.A l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme protestante, la ville de Wittenberg organise une exposition marquée par la présence d'un "robot bénisseur". Esthétiquement, rien d'impressionnant : avec son buffet-écran et son design très années 60, BlessU-2 tient plus du distributeur de billets que de l'humanoïde. Mais il est capable de vous bénir en cinq langues, avec une voix d'homme ou de femme.BlessU-2 ajoute le geste à la parole, en levant les bras, ses mains émettant une lumière blanche pendant la bénédiction. A l'initiative de cette expérience, l'Eglise protestante évangélique de Hesse et Nassau voulait provoquer un débat sur l'avenir de l'Eglise : si la foi survivra sans nul doute à l'avènement des robots, l'Eglise en tant qu'organisation sera-t-elle, elle aussi, victime du grand remplacement annoncé pour des milliers de métiers ?Si une machine pourra bientôt remplacer un livreur, un chauffeur de taxi, un banquier ou un journaliste, un robot peut-il aussi occuper la fonction de pasteur ? Dieu peut-il bénir une personne à travers un robot ? Des questions complexes qui divisent les croyants. BlessU-2 n'est pas le premier robot à faire irruption dans le domaine de la religion. En 2016 en Chine, un temple bouddhiste a mis en marche un moine-robot qui récite des mantras et peut expliquer les rudiments du bouddhisme aux passants.