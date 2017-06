Habbo : 1 joueur sur 2 se plaint de harcèlement en ligne

En ligne, tous les mots sont permis

Le quart des joueurs de Habbo renoncent au online

02/06/2017

Dépassés par la violence de certains mots, de nombreux joueurs ont même envisagé de renoncer à jouer en ligne.Pour beaucoup de jeunes joueurs,représente l'évasion dans un monde peuplé d'avatars, où l'on se montre tel que l'on voudrait être. Un univers virtuel épargné par la violence du monde réel ? Une majorité de joueurs, 57 %, déclarent avoir été victimes de harcèlement et d'insultes lorsqu'ils jouent en ligne. C'est le résultat d'une enquête menée auprès d'un panel de 2 500 joueurs par l'Anti-Bullying Charity, une association anglaise qui lutte contre le harcèlement scolaire.L'association constate que le harcèlement dont sont victimes de nombreux jeunes à l'école s'est désormais transposé sur les plateformes de jeux en ligne. Pour cette enquête, elle s'est concentrée sur le seul, un jeu revendiquant une communauté de 273 millions de joueurs dans lequel vous créez des appartements ouverts à tous.En théorie, le jeu repose sur la convivialité et les échanges entre avatars. Mais de nombreux joueurs ont été choqués de découvrir la violence des messages laissés dans lespar certains joueurs. Un jeune sondé âgé de 10 ans a raconté avoir, à plusieurs reprises, reçu des menaces de mort. Un harcèlement permanent, immodéré, qui a poussé 22 % des déclarants à renoncer à jouer en ligne.L'enquête de l'révèle par ailleurs d'autres données inquiétantes : 38 % des déclarants ont vu leur compte hacké, 74 % réclament que le problème du harcèlement soit mieux pris en compte, 29 % au contraire estimant que les trolls ne les dérangent pas ou plus. On notera que l'étude en question se limite au seulqui, en 2012, avait été épinglé par la chaine britanniquepour de graves dysfonctionnements en matière de modération, au point de conduire, en France, M6 à rompre son partenariat avec le jeu. Cela dit, la problématique du harcèlement en ligne est aujourd'hui largement abordée par l'industrie du jeu vidéo, de nombreux éditeurs proposant de bloquer les joueurs malveillants ou de mettre les micros en sourdine.