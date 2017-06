Colin Furze invente le micro-ondes console de jeux

Vive le Play-O-Wave

Une longue série d'inventions géniales

Modifié le 30/05/2017 à 16h39

Finie la contemplation hypnotique du plateau tournant sous votre plat (toujours trop froid ou trop chaud, au final).Marre de poireauter devant votre micro-ondes quand votre plat est en train de chauffer ? Conçu pour faire gagner du temps à la ménagère, le micro-ondes s'est toujours avéré une invention décevante, dans la mesure où il n'est jamais parvenu à réduire à 0 le temps d'attente. Mais l'ennui ne sera peut-être bientôt plus qu'un lointain souvenir grâce àLe youtubeur américain vient en effet de mettre au point un micro-ondes combinant judicieusement la fonction chauffe et une console de jeux. Baptisé, le prototype présente un écran incrusté dans la porte de la machine et des entrées pour accueillir un contrôleur de jeu. Dans la vidéo ci-dessous, vous constaterez que ça marche.Leréalise l'exploit de(je vous laisse juge d'apprécier la recette...) pendant deux minutes, et de permettre à Colin Furze de. Indispensable, donc.On lit la joie et la fierté sur le visage de Colin Furze. L'ancien plombier de 38 ans est célèbre pour ses inventions loufoques mais toutes fonctionnelles, telles que le lit à siège éjectable pour des levers sportifs le matin, le vélo-jet qui permet d'atteindre des vitesses effrayantes, l'auto-tamponneuse embarquant 600 chevaux de puissance (Colin aime les véhicules). Mention spéciale pour finir au lance-grappin façon Batman et aux lames cachées à lafaites maison. Et tout fonctionne ...