Retour sur les actualités de la semaine du 3 Avril 2017 en vidéo !

Spotify signe un accord mondial avec Universal Music

Elon Musk veut créer un implant cérébral

Snapchat ajoute un moteur de recherche de stories

Nikon fête ses 100 ans !

Samsung dévoile le S8 !

Modifié le 07/04/2017 à 18h23

Spotify vient d'annoncer avoir signé un accord courant sur plusieurs années avec Universal Music Group, permettant aux utilisateurs premium payants d'accéder à du contenu exclusif pendant une certaine période.Elon Musk est le PDG de SpaceX et de Tesla, mais aussi de Neuralink, une petite société américaine spécialisée dans les réseaux neuronaux et souhaitant développer la fusion entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle.Snapchat a mis en place une nouvelle fonctionnalité: le moteur de recherche des Stories. On pourrait même penser que Snapchat tend à devenir un mini-YouTube, en ajoutant cet outil permettant de faire le tri parmi un million de stories, depuis un simple smartphone.Nikon s'apprête à célébrer son centième anniversaire le 25 juillet 2017. En attendant qu'arrive cette journée importante pour le constructeur mais aussi l'univers de la photographie, Nikon a annoncé avoir mis en ligne un site spécial pour l'occasion ainsi qu'un logo.Le Samsung Galaxy S8 a été officialisé et il correspond en tout point à ce à quoi nous nous attendions, la faute aux myriades de leaks un peu partout le net, des mois avant sa sortie.