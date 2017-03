Ne dites plus "quantified self" mais "automesure connectée"

Deux nouveaux mots traduits de l'anglais font leur entrée au Journal Officiel

Objectif : franciser au maximum le vocabulaire de la technologie

Modifié le 09/03/2017 à 14h17

Dans le week-end du 4-5 mars 2017, les termes anglo-américains « text neck » et "quantified self", définis et traduits par la Commission générale de terminologie et de néologie, ont été publiés au Journal Officiel. Ainsi, le « text neck », un mal qui frappe les accros du petit écran, a été traduit par l'expression « torticolis du mobile », et défini comme une «».Le « quantified self », traduit par « automesure connectée » est présenté comme une pratique permettant à une personne de «». Ces objets peuvent être une montre, un podomètre ou un téléphone mobile.La Commission générale de terminologie et de néologie, qui fait partie d'un dispositif instauré par le décret du 3 juillet 1996, vise à créer des termes et expressions, pour combler les lacunes du vocabulaire français. Elle a pour mission de désigner dans la langue de Molière des concepts qui apparaissent sous des appellations étrangères, le plus souvent en anglo-américain, notamment dans les domaines technique, économique et scientifique.Une fois que les termes traduits et définis par la Commission sont publiés au Journal Officiel, ils deviennent d'usage obligatoire dans les administrations et les établissements de l'Etat.