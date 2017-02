Votez pour les meilleurs trolls sur Internet Explorer

Modifié le 17/02/2017 à 14h11

Pendant de nombreuses années, le navigateur de Microsoft a été sujet à des moqueries des internautes les plus exigeants. De nombreuses blagues et dessins circulaient pour montrer du doigt la lenteur, les crashes et les lacunes du navigateur. Cela s'est particulièrement accéléré avec l'arrivée des navigateurs Firefox et Chrome. Depuis peu, Microsoft a décidé de proposer un nouveau navigateur, Edge, qui se veut beaucoup plus moderne.N'hésitez pas à développer, expliquer votre ou vos choix dans les commentaires. Vous pouvez également mentionner d'autres dessins qui ne figurent pas dans la liste.