Que pensez-vous de Netflix ? (votre avis)

Le thème de la semaine est :

Que pensez-vous de Netflix ?

Précisez si vous avez ou êtes client de ce service

Quels sont les atouts de Netflix par rapport à la concurrence ?

Quels sont les faiblesses de Netflix par rapport à la concurrence ?

Utilisez-vous un ou plusieurs services de SVOD ? Lesquels ?

Quels sont les critères à retenir pour bien choisir un service de SVOD selon vous ?

Modifié le 16/02/2017 à 15h39

Disponible en France depuis près de deux ans et demi, le service leader de SVOD doit faire face à une concurrence de plus en plus forte.Pour que cela soit constructif et utile à tous, voici quelques recommandations :