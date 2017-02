Votez pour les jeux vidéo que vous aimeriez voir adapté au cinéma

Modifié le 10/02/2017 à 17h58

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont souvent assez décevantes. Il n'en reste pas moins qu'Hollywood propose de plus en plus d'adaptations issues des jeux vidéo. Cela s'explique par une généralisation des effets spéciaux dont les coûts baissent mais également par l'adoption de la pratique jeux vidéos par le plus grand nombre.N'hésitez pas à développer, expliquer votre ou vos choix dans les commentaires. Vous pouvez également mentionner d'autres jeux vidéo qui ne figurent pas dans la liste.