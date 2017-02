Que pensez-vous des offres de cashback ? (votre avis)

Le thème de la semaine est :

Que pensez-vous des offres de cashback ?

Avez-vous déjà utilisé des offres de cashback ?

Par quels services passez-vous pour identifier les meilleures offres de cashback ?

Quels sont les points positifs de ce type d'offre ?

Quels sont les points négatifs de ce type d'offre ?

Modifié le 03/02/2017 à 11h29

Le CashBack (ou Cash Back) est une remise en argent. Il s'apparente à une réduction applicable chez plusieurs milliers de commerces en ligne. Le montant de la remise est cumulée sur votre site de CashBack préféré, puis vous est reversé à partir d'un certain montant, par virement bancaire, par chèque, via Paypal, chèques-cadeaux Amazon...Pour que cela soit constructif et utile à tous, voici quelques recommandations :