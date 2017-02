Votez pour la meilleure pub high tech du Super Bowl

Modifié le 03/02/2017 à 10h34

Le Super Bowl est l'un des événements sportifs les plus vus au monde. La finale opposant les deux meilleures équipes de football américain se tiendra ce week end.Cet événement sportif est également connu pour les publicités télévisées diffusées avant, pendant et après le match. Elles sont extrêmement chères, amusantes et font appel à des stars.Dans le cadre de cette 51e édition, nous vous proposons donc de voter pour les publicités les plus marquantes de ces dernières années. Nous n'avons retenu que les pubs gravitant autour de la thématique high tech.N'hésitez pas à développer, expliquer votre ou vos choix dans les commentaires. Vous pouvez également mentionner d'autres pubs qui ne figurent pas dans la liste.