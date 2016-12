Star Wars IV en version 4k pour les 40 ans du film ?

Star Wars épisode IV en version 4k ?

Disney doit convaincre la 20th Century Fox

Modifié le 23/12/2016 à 11h07

La rumeur enfle et Gareth Edwards n'a pas aidé pour qu'elle se taise. Le réalisateur du spin-off de Star Wars, « Rogue One », a confirmé l'existence d'une version remastérisée du premier film de la trilogie originale.Selon Garreth Edwards, l'idée d'une restauration du premier film de la saga Star Wars n'est pas seulement dans les cartons des projets Disney. Elle aurait bien avancé et serait quasiment finie, puisque le réalisateur de Rogue One a tout simplement déclaré au site Little White Lies avoir vu cette restauration. Il l'aurait regardée lors d'une projection privée organisée par John Knoll, le chef des effets spéciaux de LucasFilms.Est-ce un projet personnel de John Knoll ou est-ce une commande de Disney ? Garreth Edwards ne le dit pas et Disney n'a pas, pour l'instant, annoncé la sortie d'une version remastérisée en 4k du premier Star Wars. Encore moins de la trilogie originale dans son intégralité. Mais avec le 40ème anniversaire de la sortie du film qui arrive en 2017, l'idée de le projeter de nouveau au cinéma pourrait être à l'ordre du jour.Disney, qui a racheté LucasFilms et toutes les licences pour 4 milliards de dollars, pourrait toutefois se heurter à un obstacle majeur : le studio Fox. Si Disney détient la licence Star Wars, Fox détient encore les droits de diffusion de l'épisode IV au cinéma et les deux géants doivent donc trouver un accord avant de pouvoir créer l'événement. Garreth Edwards a déclaré à Little White Lies que le logo de la Fox, effacé par Disney sur tous les supports digitaux des autres films de la saga sauf celui de 1977, était bien présent, laissant supposer que la 20th Century Fox aura son mot à dire.Les fans, eux, se poseront surtout la question de savoir quelle version de Star Wars Episode IV leur sera montrée, si c'est le cas, en 2017. Une des versions digitales et déjà retravaillées où Han Solo ne tire pas le premier ou bien la version originale du film de 1977 ?