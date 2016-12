Forbes dévoile les 9 Youtubeurs les mieux payés au monde

De la première à la quatrième place : PewDiePie, Roman Atwood, Lilly Singh et Smosh

La Youtubeuse Lilly Singh figure dans le classement

Tyler Oakley, Rosanna Pansino, Markiplier, Garmendia, Miranda Sings ferment le classement Forbes

Modifié le 12/12/2016 à 11h25

On ne le présente plus, PewDiePie, est le Youtubeur le mieux payé au monde. Il gagne 15 millions de dollars par an en réalisant des vidéos autour du jeu vidéo et des blagues. Roman Atwood touche, quant à lui, un salaire de 8 millions de dollars chaque année. Le Youtubeur s'est spécialisé dans les caméras cachées et les sketches. Lilly Singh est la première femme de ce classement, elle gagne 7,5 millions de dollars. Elle réalise notamment des vidéos « tranches de vie » et des sketches réguliers. Smosh, de son côté, touche 7 millions de dollars.Tyler Oakley est 5èmeavec Rosanna Pansino. Il gagne 6 millions de dollars, tout comme la YouTubeuse cuisinière. Markiplier est 6èmeavec Garmendia. Il génère 5,5 millions de dollars par an, comme son acolyte Garmendia, le plus jeune de tous, 26 ans à peine. Miranda Sings, ferme la marche, sa chaîne récolte 5 millions de dollars et elle a même permis la création d'une série originale Netflix nomméeAvis aux amateurs de vidéos en tout genre...