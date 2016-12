Le thème de la semaine est :

Que pensez-vous d'Amazon GO ? (votre avis)

Ce type de supermarché a t il de l'avenir selon vous ?

Quels sont les points positifs de ce type de service ?

Quels sont les points négatifs de ce type de service ?

Modifié le 07/12/2016 à 10h51

Amazon a dévoilé cette semaine Amazon GO, un supermarché sans caisses et sans files d'attente qui ouvrira à Seattle d'ici 2017.Pour que cela soit constructif et utile à tous, voici quelques recommandations :