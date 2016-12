Votez pour la meilleure série de space opera

Ce vendredi, nous vous invitons à voter pour la meilleure série de science fiction, et plus particulièrement celles qui se passent dans l'espace ou sur d'autres planètes.Si vous ne trouvez pas certaines séries, c'est que nous vous proposerons à l'avenir un vote sur les séries d'anticipation, un autre sur les séries fantastiques mais également sur celles concernant les super héros.Si vous appréciez ce type de vote sur les séries, nous vous proposons également de nous indiquer quelle thématique vous souhaiteriez voir traiter prochainement Nous vous invitons également à faire part de vos découvertes et de vos avis dans les commentaires.