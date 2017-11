Acheter un gaufrier : suivez le guide !

Bien choisir son gaufrier : les points essentiels

De l'usage dépend le gaufrier !

La puissance : faire des gaufres rapidement

Un thermostat réglable pour varier les plaisirs de cuisson

Attention aux dimensions de l'appareil à gaufres !

Un appareil polyvalent pour faire des croque-monsieurs et autres

Notre sélection de gaufriers

Modifié le 17/11/2017 à 11h55

Vous avez une grande famille, vous êtes de vrais amateurs de gaufres, vous vous réunissez souvent ? Vous aurez besoin d'un appareil qui puisse tenir la distance. Tournez-vous vers les appareils de type professionnel, avec une puissance importante pour une cuisson plus efficace et plus rapide. A l'inverse, si faire des gaufres est chez vous occasionnel ou que vous n'en avez jamais fait, privilégiez les petits modèles à la puissance et au prix modéré.Plus le gaufrier est puissant, plus la cuisson sera rapide : c'est aussi simple que cela. Un gaufrier proposant au moins 1 000 W est un bon choix ; en plus, il montera suffisamment en température pour rendre les gaufres croustillantes... Avis aux amateurs !Le top du top ! Il vous permet de régler la température de cuisson et de choisir le degré de brunissage pour varier les plaisirs. Vous obtenez des gaufres croustillantes, ou, à l'inverse, moelleuses, et vous pouvez gérer la cuisson de recettes plus complexes comme les gaufres salées.On a beau être gourmand, on ne peut pas pousser les murs. Un gaufrier, c'est ENCORE un appareil qui vient rejoindre votre cuisine déjà parfois bien garnie, et pas forcément immense... Si vous manquez de place, misez sur les modèles compacts ou qui peuvent être stockés à la verticale. Attention, ce n'est pas le cas de tous, notamment des modèles qui pivotent sur leur socle ! Pensez aussi aux plaques : si l'appareil est fourni avec plusieurs jeux, il vous faudra trouver une place pour elles aussi... Certains gaufriers proposent un rangement intégré, bien pratique.Les gaufres, c'est super-bon, mais les croque-monsieurs aussi, et puis les gaufrettes... Des appareils 2 ou 3-en-1 existent, voire plus : si les plaques sont interchangeables, il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez préparer... Et non seulement ces modèles sont pratiques, mais ils permettent en plus un gain de place appréciable en évitant l'achat d'autres machines !Nous avons choisi 8 modèles de gaufriers pour tous les budgets et tous les usages. Pour la meilleure recette en revanche, on vous laisse chercher !Attention, top niveau ! Vous adorez, les gaufres ? Vous avez une grande famille ? Alors cet appareil est fait pour vous. Préparez de délicieuses gaufres comme chacun les aime : 12 degrés de brunissage préréglés, ainsi que 4 modes de cuisson pour des gaufres plus ou moins croustillantes ou moelleuses. L'appareil adapte automatiquement la durée de la cuisson en fonction de la quantité de pâte versée ; un peu magique...Son écran LCD indique tous les paramètres de la cuisson en cours et vous prévient quand elle est terminée. Ses plaques profondes en fonte d'aluminium, avec un revêtement antiadhérent garanti sans PFOA et des résistances intégrées, sont le gros point fort de cet appareil professionnel, qui se range verticalement pour prendre moins de place.Des gaufres épaisses, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur... Vous en rêvez ? Le, de qualité professionnelle, vous permet de régaler toute la famille ! Avec son thermostat réglable, vous ajustez parfaitement la cuisson de chaque gaufre. Le système rotatif assure une répartition uniforme de la pâte. Enfin, place à la générosité : 16 x 10 x 3 cm, de grandes gaufres pour satisfaire les plus gourmands !Le bon multifonctions ! Fourni avec deux jeux de plaques (gaufres classiques et croque-monsieur), ledispose en option d'une multitude d'autres plaques simplement interchangeables pour réaliser de très nombreuses recettes : donuts, pancakes, panini, gaufrettes, gaufres en forme de cœur... La boîte contenant l'appareil fait office de rangement pour entreposer le tout facilement.Lagrange, vous connaissez ? Cette entreprise française basée à Lyon est à l'origine du premier gaufrier électrique avec plaques interchangeable, lancé en 1956 ! Autant dire qu'avec cette marque 100 % made in France, l'expertise est au rendez-vous... Réalisez de formidables gaufres, gaufrettes et croque-monsieur avec et appareil qui propose la sélection de la température de cuisson au degré près, ainsi que de l'intensité du brunissage. Il pivote sur son socle pour une répartition de la pâte et une cuisson parfaitement homogène. Enfin, ses trois jeux de plaques vous permettent de varier les plaisirs.Un look complètement rétro qui va en faire retomber plus d'un en enfance... Ce gaufrier simple et robuste assure l'essentiel : de bonnes gaufres classiques grâce à des plaques en fonte d'aluminium amovibles (et donc faciles à nettoyer), et un système réversible pour le retourner après versement de la pâte et garantir une cuisson parfaite. Simple et sans fioritures, mais essentiel pour les puristes !A première vue, il ne ressemble pas à un appareil à gaufres ! Lebouscule le design traditionnel du gaufrier, mais pas sans raison : compact, il contient un espace de rangement pour le jeu de plaques (gaufres ou croque-monsieur) que vous n'utilisez pas. Il intègre également un range-cordon et peut se stocker verticalement. Enfin, l'ensemble des parois et de la poignée sont thermo-isolant : important si vous êtes entouré de petits gourmands...Le rapport prix (39,90 €) / puissance (1 400 W) est imbattable ! Cet appareil typé professionnel mise sur sa puissance de chauffe pour assurer une cuisson ultra-rapide : vos gaufres sont prêtes en 5 minutes maximum ! Avec le thermostat réglable, elles seront moelleuses ou plus croustillantes, comme vous le souhaitez. Compact et plutôt léger (23,5 x 11 x 25 cm pour 1,2 kg), il trouvera à coup sût sa place dans votre cuisine.Mention spéciale « rapport qualité/prix » pour ce petit gaufrier à la portée de toutes les bourses ! Il est parfait si vous souhaitez faire plaisir occasionnellement à votre famille, ou encore si vous débutez dans la confection des gaufres et que vous souhaitez vous faire la main. Simplicité absolue : l'appareil dispose d'un témoin de chauffe et les plaques, bien que non-amovibles, se nettoient facilement grâce à leur revêtement antiadhérent.Puissance : 700 W