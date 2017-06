Produits reconditionnés : votre shopping pour l’été !

L'été en musique

Modifié le 23/06/2017 à 10h09

Où que vous alliez, votre musique vous suit ! L'enceinte Bluetooth USB SRS-X55 Sony , compacte (1,2 kg) et sans fil, utilise la technologie Bluetooth pour diffuser la musique de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur ou de tout autre équipement compatible.Disposant également de connectique USB et jack, l'enceinte est dotée d'un nombre de sources encore plus important. Dix heures d'autonomie sur batterie, 10 mètres de portée de communication, un son pur, exempt de distorsion grâce à son amplificateur numérique S-Master intégré : à vous la fête !De simples écouteurs ? Avec Apple, on doit s'attendre à mieux ! A raison : les EarPods , contrairement aux écouteurs classiques, sont ergonomiques et épousent la forme du conduit auditif.Cette particularité, alliée à des haut-parleurs puissants optimisant les basses et réduisant les déperditions sonores, vous offre un confort inédit, que ce soit au niveau musical ou anatomique.Résistants à l'eau et à la transpiration, les EarPods vous accompagneront durant vos sessions de sport estivales.Ils comportent une télécommande pour gérer la lecture ainsi que les appels, et sont compatibles avec la plupart des équipements Apple : iPhone, iPad, iPod...Des écouteurs intra-auriculaires réservés aux amateurs de musique exigeants. Ultralégers (18 grammes seulement), ultrarésistants (armature en métal exclusive) avec un cordon de grande longueur pour une utilisation facilitée (1,2 m), les écouteurs UrBeats sont un produit très haut de gamme, avec une conception unique.Leurs membranes permettent un balayage optimal des fréquences des basses aux aigus. Le câble plat est anti-nœud et le kit mains libres est intégré. Leur isolation phonique vous place dans une bulle de son... Unique !Le retour d'un grand classique des années 1980 : la photo à impression instantanée ! L' Instax Mini vous permet d'immortaliser vos plus beaux souvenirs façon vintage, facilement et rapidement.Le flash automatique, la sélection de la luminosité, la possibilité d'opter pour le mode « High Key » pour obtenir des tirages plus lumineux rendent son utilisation vraiment simple, même pour un débutant. Impossible de rater un cliché !Avec son design tout en courbes et ses couleurs pop, l'Instax Mini vous accompagnera durant tout l'été.Le drone sera sans aucun doute l'accessoire de loisir de l'été 2017. Le Parrot AR.DRONE 2.0 Elite ne vous offre pas seulement le plaisir de faire voler un quadricoptère perfectionné : il prend des prises de vues aériennes qui vous feront découvrir votre environnement sous un angle entièrement différent.Sa caméra HD 720p et son objectif grand angle produisent des images de grande qualité, à stocker sur clé USB ou sur le smartphone ou la tablette servant à piloter le drone.Léger et robuste, ses données de navigation sont affichées en permanence pour un pilotage facile, même par un débutant. A vous l'exploration high-tech !Très fine et très légère, la seconde génération de tablettes Galaxy Tab de Samsung fait partie des équipements les plus techniquement perfectionnés du marché. L'expérience de Samsung, qui a lancé sa première tablette en 2010, est un gage de confiance !Fluide et rapide, elle vous permet de regarder vidéos et films en full HD et d'utiliser vos applications préférées, y compris les jeux, dix heures durant grâce à une batterie de 6860 mAh.La fonction Bluetooth rend votre tablette Galaxy Tab ultra polyvalente, pouvant se connecter au PC, à l'imprimante, à vos équipements audio... Vous ne pourrez plus vous en passer !La 8e version du plus célèbre smartphone du monde a apporté, lors de sa sortie, plusieurs innovations par rapport à ses prédécesseurs : plus grand (écran de 4,7 pouces), puissance et rapidité d'affichage plus importantes grâce à sa mémoire interne de 1 Go et son processeur A8, une exclusivité Apple... L'iPhone 6 marque une avancée à cette époque.L'accès à la 4G est aussi plus étendu. Enfin la technologie Touch ID vous permet de sécuriser votre smartphone ainsi que vos achats dématérialisés en utilisant la reconnaissance de votre empreinte digitale.Bref, bien que sorti en 2014, l' iPhone 6 reste une valeur sûre et un compagnon indispensable lors de vos déplacements.Nous utilisons toujours plus d'appareils électroniques et le problème de la batterie qui se décharge a rapidement grimpé dans le classement des petits désagréments du quotidien. Voici de quoi y mettre fin !Cette batterie externe de grande capacité vous permet de partir en balade l'esprit tranquille.Equipée de deux ports USB, elle propose une charge rapide (5 V soit 21 A). Petite et compacte, fournie avec un câble micro-USB, elle fait partie des indispensables à glisser dans votre valise des vacances.Smoothie et glace pilée, ça sent l'été !Haut de gamme, le blender Kenwood X Fresh sait néanmoins rester simple : trois vitesses et une touche pulse pour mixer sans effort tous types d'aliments liquides ou solides, une fonction « glace pilée » par impulsion, des éléments détachables qui sont compatibles lave-vaisselle : il a tout pour plaire.Un prix vraiment mini pour un robot qui sait tout faire : couper, râper, pétrir, émulsionner...Un bol multifonction de 1,5 litre et un blender de même capacité vous permettent d'envisager toutes sortes de préparations.Les éléments se détachent et passent au lave-vaisselle. Le puissant moteur de 600 watts régule ses deux vitesses et sa fonction pulse.Ses points forts ? Un couteau à pétrir pour vous lancer dans la boulangerie ou la pâtisserie, et son élégante finition rouge.Tout le monde aime les croque-monsieur ! Pourquoi ne pas emporter avec vous, sur votre lieu de vacances, ce petit appareil compact et pratique ?Le Croc'Time , compact et léger, se range facilement.Ses plaques recouvertes d'un revêtement anti-adhérent se nettoient facilement, et sa poignée est isolée et verrouillable, donc sécurisée pour les petites mains impatientes.C'est l'occasion de tester autre chose que le sempiternel jambon-fromage...Une tondeuse haute performance pour maintenir votre style tout au long de l'été. Avec la tondeuse multistyles Philips , prenez soin de vous de la tête aux pieds : ses sabots réglables spécifiques cheveux, barbe ou corps permettent jusqu'à 18 hauteurs de coupes différentes !Comme elle est étanche, son utilisation est pratique sous la douche et elle se nettoie en un clin d'œil.Sur peau sèche ou humide, l'épilateur Philips SatinSoft vous assure une épilation parfaite pour un été tout en douceur !Étanche, il peut s'utiliser sous la douche pour plus de confort ; mais il est tout aussi efficace sur peau sèche en retouche. Le système SkinPerfect inclut une brosse exfoliante à utiliser avant épilation, et une fonction massage sur l'épilateur pour rendre ce moment plus agréable.Deux vitesses réglables, une tête d'épilation pour les zones sensibles. Un