Produits reconditionnés : comment acheter malin ?

Où acheter ses produits reconditionnés ?

Quelles garanties l'e-commerçant doit-il fournir ?

Existe bel et bien ! Certains sites sans scrupules ou basés dans des pays où la législation est différente ne proposent tout simplement aucune garantie...

Précise effectivement la durée de couverture : la plupart des e-commerçants garantissent les appareils au minimum 6 mois, ce qui est suffisant pour un article de seconde main.

Acheter, oui, mais à quel prix ?

L'achat en ligne : connaître ses droits

Se faire plaisir !

Pour votre ado

Pour travailler partout

Pour vos parents

Sans oublier...

Produits reconditionnés : mieux que du neuf ?

Modifié le 19/06/2017 à 15h49

Économiques, ils permettent, à moindres frais, de rester à jour en matière de téléphonie ou d'informatique. Par ailleurs, ils limitent l'impact environnemental des produits high-tech en prolongeant leur durée de vie et en contrant l'effet « obsolescence programmée ».Séduit ? Attention tout de même aux mirages : pour ne pas tomber dans les pièges de la contrefaçon ou de l'arnaque, suivez nos conseils.Deux filières se détachent : les e-commerçants spécialisés, multimarques, et les sites des constructeurs.Qu'ils soient généralistes et proposent tout type de matériel, ou spécialisés dans une branche (téléphonie, informatique...), les spécialistes proposent une gamme de produits très large qui englobe aussi bien des modèles un peu anciens, à prix cassés, que des appareils parfois très récents.L' e-commerçant généraliste vous permet de grouper vos achats, si vous recherchez plusieurs produits différents (c'est souvent le cas avant Noël !).Étapes du contrôle qualité, identification des reconditionneurs, état du matériel, garanties incluses ou en option : vous avez accès à beaucoup d'informations, pour une transparence totale.Et vous avez la possibilité de vous baser sur les évaluations des autres clients avant de faire votre choix.En effet, ces derniers ont bien compris qu'un marché existait pour le reconditionné ; ils sont donc de plus en plus nombreux à proposer leurs propres produits en seconde main.Cela reste intéressant si vous êtes avant tout intéressé par une marque, si vous recherchez un modèle particulier ou si, pour vous, effectuer un achat directement à la source, c'est-à-dire auprès du fabricant, est un gage de qualité.Les constructeurs proposent souvent des conditions de garantie plus intéressantes que les e-commerçants : Apple accorde par exemple 1 an de garantie pour chacun de ses produits reconditionnés.Bien sûr, vous allez comparer les prix ; mais n'oubliez pas la garantie pour autant. Un produit reconditionné ne peut plus se prévaloir de la garantie constructeur au même titre qu'un appareil neuf : elle sera forcément différente, en règle générale moins longue et moins étendue.Hormis certaines marques qui contrôlent de A à Z le circuit de leurs propres produits reconditionnés, ce sont les e-commerçants qui s'engagent à réparer, reprendre ou rembourser votre équipement en cas de problème.A vous de contrôler que cette clause :Par ailleurs, les modalités de livraison et de retour doivent être très clairement expliquées sur le site du vendeur, et un lien de contact (encore mieux : un n° de téléphone vers le SAV ou le service clients) doit être facilement repérable.Pour faire votre shopping en toute sérénité, privilégiez les vendeurs affichant le badge Google « Avis clients vérifiés » (ou «») : ce système d'évaluation des e-commerçants remplace depuis quelques semaines la certification Google « Marchand de confiance » et vous garantit que les clients ayant donné leur avis ont bel et bien utilisé le site.Sur les grands sites de vente en ligne qui proposent, eux aussi, des produits reconditionnés, vous pouvez vous fier aux certifications (« Reconditionné certifié » sur Amazon.com, certification Fnac, etc.).Le prix, nerf de la guerre ! En optant pour un produit high-tech reconditionné, vous voulez faire des économies en vous offrant un appareil récent, qui correspond aux normes et aux usages du moment.Selon leur degré d'utilisation précédente, les réparations qu'ils ont dû subir ou leur génération, certains équipements vont vous paraître quasiment donnés ; trop beau pour être vrai ?: avant de vous lancer dans l'aventure, étudiez bien le marché et soyez attentif aux tarifs... neufs. Un iPhone de dernière génération, annoncé en état neuf, à - 70 % de son prix d'origine, c'est impossible. Malheureusement, nombre de consommateurs se font encore avoir par des offres aussi alléchantes qu'irréalistes.La contrefaçon est un marché en constante évolution et les marchands peu scrupuleux ont rapidement remarqué l'essor du reconditionné ; une belle occasion d'écouler une marchandise contrefaite de qualité médiocre... En moyenne, un produit reconditionné est 50 % moins cher que le même produit, neuf, dans le commerce.Certains équipements, notamment en matière de téléphonie et de tablette où l'offre est importante et en constante augmentation, ont une amplitude de réduction allant de - 20 % pour les modèles les plus récents à - 50 %, voire un peu plus, pour les plus anciens, datant de quelques années.Un appareil comportant des micro-rayures, des traces d'impacts visibles à 20 ou 30 cm ou des signes d'usure sera toujours moins cher que le même modèle à l'état neuf, mais, là aussi, dans la limite de - 20 % environ.Se documenter sur le vendeur, c'est bien ; connaître ses droits en tant qu'acheteur en ligne, c'est mieux ! Pour cela, rien de tel qu'un petit rappel de la législation en vigueur, qui encadre la vente sur internet.Suite à un achat en ligne, vous avez jusqu'à 14 jours à compter de la date de réception de l'objet pour renoncer à votre décision. C'est le délai de rétractation. Pour en bénéficier, vous devez remplir un formulaire que l'e-commerçant a l'obligation de faire figurer sur son site afin de l'avertir de votre décision.Vous devrez ensuite renvoyer rapidement, à vos frais sauf mention contraire du vendeur, le produit dans l'état le plus proche possible de celui dans lequel vous l'avez reçu. Vous percevrez le remboursement de votre achat dans les 14 jours suivant la réception de votre retour par l'e-commerçant.Nombre de vendeurs en ligne proposent le retour gratuit, dans le cadre du délai de rétractation ; en d'autres termes, l'e-commerçant vous remboursera les frais de renvoi de votre produit. Vérifiez bien avant l'achat que le site propose cette option !Enfin, pour des raisons légales, le vendeur est tenu de vous délivrer une facture avec votre produit lors de la livraison. Cette dernière doit être effective dans les 30 jours suivant la commande, hors difficultés d'approvisionnement ou rupture de stock ; dans ce cas, l'e-commerçant est tenu de vous en informer au plus tôt et de vous proposer une solution : remboursement, avoir sur une prochaine commande, remplacement par un produit similaire au même prix...Vous avez trouvé un vendeur de confiance et des prix attractifs ; c'est le moment de craquer ! Les produits reconditionnés, avec leurs tarifs et leur rapport qualité-prix imbattables, font de formidables cadeaux. Votre ado rêve d'un smartphone performant ? Une tablette pas trop chère pour le petit dernier ? Un PC portable petit et léger pour les grands-parents globetrotteurs ? Vous pouvez vous faire plaisir...Au-delà de la téléphonie et de l'informatique, pensez aussi à l'électroménager : il s'agit également d'un secteur où l'innovation ne s'arrête jamais et où, en conséquence, les prix ont tendance à atteindre des sommets !Produits « plaisir » comme les machines à expresso, produits utilitaires comme un aspirateur dernier cri ou un équipement d'assainissement de l'air, ils existent aussi en version reconditionnée, avec des rabais parfois supérieurs à ceux constatés sur le high-tech. De quoi s'équiper à moindre coût.Vous l'aurez compris, le principe, c'est s'offrir ou offrir à vos proches un équipement que vous n'auriez pas imaginé acheter neuf... Quelques exemples et idées ?C'est le produit parfait pour votre ado qui rêve de son premier téléphone portable : fiable et haut de gamme, l' iPhone 5s intègre des fonctionnalités innovantes comme la prise de vidéos enClassique dans son design, il est petit et léger, mais aussi costaud !Bref, c'est une introduction idéale à la gestion d'un smartphone pour les plus jeunes.C'est une sorte de fantasme : les ordinateurs portables Apple sont des objets de désir, design, élégants et redoutablement efficaces.Et si c'était l'occasion de craquer pour le Macbook ? Un écran 13 pouces, 500 Go de stockage, un processeur parmi les plus rapides du marché, un poids plume de 2 kg pour pouvoir l'emporter partout. Son gros « plus » ?Une batterie à l'autonomie exceptionnelle !Le mobile : c'est fait. Le PC : c'est maîtrisé. Les seniors d'aujourd'hui sont comme vous : à l'affût des nouveautés. Les grands-parents parlent de tablette ?Offrez-leur la Galaxy Tab de Samsung : une interface intuitive qui leur rappellera leur ordinateur ou leur téléphone portable, le multitâche, un écran HD, 16 Go de stockage interne...Un équipement solide idéal pour prendre en main sa première tablette tactile, à tout âge.Indispensable pour tous vos appareils électroniques ; la batterie externe est un petit bonus à glisser dans le paquet cadeau !