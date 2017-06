Promotions exclusives GearBest : les 8 offres du moment à ne pas manquer !

Article sponsorisé

1. Vernee Thor E

2. Xiaomi Redmi 4X

3. Xiaomi Mi 6

4. Xiaomi Mi MIX

5. Xiaomi YI II

6. Robot aspirateur Xiaomi Mi

7. Vente Flash : OnePlus 3T

8. Vente Flash : JJRC H37 Elfie

Article sponsorisé

Modifié le 09/06/2017 à 17h10

Vernee signe avec Thor un smartphone au rapport qualité/prix imbattable pour un premier essai. Solide et performant, son autonomie de 2 jours en fonctionnement le place au même niveau que le Samsung Galaxy S8.Muni d'une double SIM et d'un slot micro SD, il bénéficie en plus d'une excellente antenne 4G.Le Vernee Thor E est à 88,99€ en ce moment avec le codeLa déclinaison du Xiaomi Redmi sortie en mai dernier condense tous les avantages de son grand frère avec des performances propres. Avec plus de 2 jours d'autonomie en fonctionnement, il supporte parfaitement un visionnage intensif de films et séries.Et son grand atout : il est compatible avec toutes les fréquences 4G à 800 MHz !Le Xiaomi Redmi 4X est à 106,79€ en ce moment avec le codeUn mois après son lancement, le flagship killer de Xiaomi s'est rapidement imposé parmi les références du marché. Avec un écran borderless d'un peu plus de 5 pouces, le Xiaomi Mi 6 facilite la lecture et la prise en main.Côté performance, il rivalise sans difficulté avec un Galaxy S8.Le Xiaomi Mi 6 est à 364,89€ en ce moment avec le codeLa rencontre de l'un des grands acteurs chinois du marché des smartphones et du célèbre designer Philippe Starck !Le Xiaomi Mi MIX séduit par sa construction solide, son autonomie de 16h qui n'a rien à envier à ses concurrents et, bien sûr, son design « starckien » original.Le Xiaomi Mi MIX est à 489,49€ avec le codeLe petit frère du Xiaomi YI original, qui avait déjà placé la barre haute sur le marché des caméras sport. Ultra-léger, le Xiaomi YI II est muni d'un capteur 12 Mpx et d'un processeur Ambarella A9 qui permettent des captations en 4K.Avec son stabilisateur gyroscopique, il offre une qualité d'image fluide en toutes circonstance.Le Xiaomi YI II est à 165,53€ avec le codeSans surprise, le robot aspirateur Xiaomi Mi est tout de suite entré dans la cour des grands. Esthétique, compact et solide, il n'en oublie pas pour autant sa fonction première : nettoyer efficacement les surfaces qu'il parcourt grâce à ses brosses rotatives centrale et latérale.Le robot aspirateur Xiaomi Mi est à 284,79€.Fidèle aux autres produits de la marque, le OnePlus 3T n'a pas grand-chose à se reprocher. Son grand écran, sa compatibilité double SIM et son antenne 4G en font un sérieux concurrent aux plus grandes marques sur le marché.Le OnePlus 3T est à 355,99€.Avec ses bras repliabes, le JJRC H37 « Elfie » est sans conteste l'un des drones les plus compacts du marché ! Une fois replié, il entre facilement dans la poche d'une veste et se fait vite oublier avec son poids plume.Ultra-maniable, il bénéficie en outre d'un mode flip qui ravira les petits et les grands !Le drone JJRC H37 Elfie est à 29,36€.Pour retrouver l'ensemble des différentes promos sur GearBest, c'est ici que ça se passe : Gearbest