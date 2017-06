Robots cuisine : les meilleurs appareils nouvelle génération

Guy Demarle i-Cook'in

Fonctionnant selon le même principe de vente directe que Vorwerk et son Thermomix, Guy Demarle propose depuis peu un robot connecté le i-Cook'in. Affichant également un prix comparable au Thermomix TM5 avec Cook-Key (1250 euros à peu près pour les deux équipements) , le i-Cook'in peut être connecté au réseau Wi-Fi de votre foyer pour accéder au ?club? de la marque.Sans surprise, cet espace en ligne permet d'accéder à de nombreuses recettes proposées par la marque mais aussi par d'autres utilisateurs. Fonctionnant effectivement comme un club, chaque membre peut ajouter une recette et la partager. La recette sélectionnée peut ensuite être envoyée directement à votre appareil et sera donc disponible via l'écran couleur pour un confort d'utilisation ultime.Si la connexion Wi-Fi ne permet dans le fond que de télécharger les recettes vers le robot, les possibilités du club (accessible gratuitement) sont assez intéressantes. On peut par exemple obtenir une liste de recettes possibles à partir des ingrédients restants dans le frigo ou classer les recettes favorites dans des playlists.Le dernier modèle Thermomix TM5 disponible depuis 2015 n'était pas connecté mais cet appareil dispose d'une prise aimantée initialement destinée à des clés recettes. Depuis 2016, un nouvel accessoire utilisant ce même principe permet de connecter le Thermomix en Wifi pour accéder à une plateforme en ligne appelée Cookidoo.L'accessoire Cook-Key est donc une option d'amélioration du Thermomix TM5 et il faut du coup augmenter les frais pour obtenir cette fonctionnalité. Il en est d'ailleurs de même pour l'application Cookidoo, offerte les six premiers mois, puis disponible pour un abonnement de 36 euros par an. Concrètement cette application est la porte d'entrée vers plus de 2000 recettes guidées qui seront directement visibles sur l'écran de votre Thermomix. Les recettes proposées sont celles disponibles sur les clés recettes ainsi que les livres Thermomix. Il n'y a donc pas, pour le moment en tout cas, de possibilité d'ajouter ses propres recettes ou celles, nombreuses, disponibles sur le forum par d'autres utilisateurs.Concernant l'application, cette dernière vous propose également une planification des recettes choisies sur une semaine. L'outil génère alors une liste de courses automatique qui peut être organisée par rayon alimentaire.Moulinex, qui a su pénétrer brillamment le marché des robots cuiseurs multifonctions avec son Companion, a lancé en septembre 2016 une version connectée sobrement baptisée i-Companion. Cette connexion via Bluetooth est une passerelle entre votre robot et votre smartphone ou tablette. En utilisant l'application dédiée, vous pouvez envoyer des informations à votre appareil et être prévenu, par exemple, de la fin d'une cuisson. Contrairement au Thermomix TM5 ou au i-Cook'in de Demarle, les recettes ne seront pas pour autant téléchargées dans votre i-Companion et il faudra donc toujours être accompagné de votre smartphone ou tablette pour suivre la recette.L'application gratuite Companion dispose pour le moment de 500 recettes mais la marque Moulinex souhaite faire évoluer l'outil avec de nouvelles recettes thématiques. Comme l'application Cookidoo de Thermomix, il est possible de générer des listes de course en fonction des recettes choisies.A noter que le Service Connect permet de transformer votre Companion en i-Companion. Il ne s'agit pas comme le Thermomix d'ajouter une clé mais de passer par un service agréé qui se charge d'ajouter la connectivité Bluetooth à votre machine (au tarif de 199,90 €).Appareil de la marque Thomson, le Geni Mix Pro Connect est la version connectée du robot Geni Mix Pro. Non commercialisé pour le moment, cet équipement devrait être disponible à la vente courant juin 2017. Annoncé au prix de 699 €, le Geni Mix Pro Connect se positionne donc comme le robot cuiseur multifonctions connecté le moins cher du marché.Proposant une connexion Bluetooth, Le Geni Mix Pro Connect pourra , comme ses concurrents, recevoir des informations depuis son application dédiée. Cette dernière n'étant pas accessible pour le moment, il est difficile de connaître les détails et les fonctionnalités disponibles à partir de la plateforme. Thomson assure de son côté que l'application permettra de choisir parmi un éventail de recettes et ainsi transmettre au robot les actions nécessaires à la préparation.Parmi les spécificités, Thomson souhaite que les utilisateurs puissent ajouter leurs propres recettes sur la plateforme et ainsi créer une communauté active. Il serait ainsi possible de suivre certains utilisateurs dont les recettes nous plaisent.Différents des robots cuiseurs multifonctions, les robots multicuiseurs ne disposent pas des mêmes fonctions. Ces derniers sont effectivement limités à des fonctions de cuisson (mijoté, à la vapeur, rissolé, sous pression, etc.) tandis que les premiers offrent un éventail d'actions propres aux robots multifonctions (comme hacher, trancher, battre, monter en neige, etc). Néanmoins il est intéressant de les comparer car ces deux types d'appareil permettent d'élaborer de nombreuses recettes de A à Z et, en fonction des besoins, des aptitudes ou des envies de chacun, l'un ou l'autre peut être préféré à l'usage.Moulinex avait créé une petite révolution en sortant en 2012 le Cookeo, sorte de cocotte-minute nouvelle génération. Avec elle, la cuisine devient d'une simplicité enfantine : plus besoin d'avoir le talent d'un chef, il suffit de suivre les instructions à l'écran puis d'attendre quelques minutes pour avoir des recettes aussi abouties que des rillettes de saumon ou du sauté de porc aux lentilles. Depuis, le succès du Cookeo ne s'est pas démenti. Après avoir tenté une version USB qui permet d'intégrer de nouvelles recettes à la machine, Moulinex s'est risqué à proposer une version connectée : le Cookeo Connect (aujourd'hui Cookeo Connect +).Le dernier modèle proposé par Moulinex (comprenant 150 recettes au lieu de 100 dans les modèles précédents) se connecte via Bluetooth pour communiquer avec l'application dédiée ?Mon Cookeo?. Cette application se présente avant tout comme une bibliothèque de recettes qui peuvent être téléchargées dans le Cookeo. Il est également possible de suivre avec sa tablette ou son smartphone un pas à pas illustré, avançant selon la progression de votre Cookeo. Enfin l'application offre des outils supplémentaires comme un minuteur, une liste de courses ou un espace dédié aux recettes à faire avec les enfants.Le multicuiseur Delicook de Simeo est sans doute le premier multicuiseur à avoir réellement pris ses marques en France. Contrairement au Cookeo, le Delicook ne permet pas de cuire sous pression mais il offre tout de même 15 modes de cuisson différents comme le grill, la cuisson lente, la vapeur ou encore la fonction yaourts.Le dernier modèle Activ'Connect dispose d'une connexion Bluetooth pour notamment transmettre les ordres de cuisson de l'application dédiée vers l'appareil. Contrairement aux appareils cités précédemment, les recettes ne sont pas téléchargées puisque le Delicook ne permet pas de suivre une recette en pas à pas sur son écran. Les modes de cuisson peuvent néanmoins être commandés via son smartphone ou sa tablette et l'utilisateur sera averti à distance de l'arrêt de la cuisson. Autre possibilité : l'utilisateur peut enregistrer sur l'application ses propres recettes puis transmettre les ordres de cuisson.Philips n'a jamais réellement mis en avant ces multicuiseurs mais la marque en propose pourtant depuis quelques années en France, sans doute des modèles qui ont été développés pour d'autres pays. Le dernier modèle, dans la gamme Avance Collection, est le multicuiseur HD 3198. Doté d'une cuve de 5 litres, il est capable de prendre en charge 21 programmes. Par rapport aux autres multicuiseurs, Philips a fait le choix d'une connexion Wifi pour cet appareil.L'application ChefConnect disponible pour le HD 3198 est comparable à celle du Delicook. L'appareil peut donc être contrôlé depuis son téléphone portable en utilisant des recettes présentes dans l'application. L'application propose également d'autres informations comme la recommandation de vins ou des indications nutritionnelles. Enfin vous pouvez surveiller à distance l'avancement de la cuisson et être averti dès que votre plat est prêt. Malheureusement les dernières mises à jour semblent poser problème et des utilisateurs auraient rencontré des difficultés pour connecter leur multicuiseur ce qui rend l'appareil beaucoup moins intéressant.Finalement le risque dans l'achat de ces appareils, qu'il s'agisse d'un robot cuiseur multifonction ou d'un multicuiseur, est de devoir parier sur le succès de tel ou tel modèle. Si l'équipement choisi ne résiste pas à la concurrence, il y a fort à parier que son application et les mises à jour ne finissent par tomber aux oubliettes ce qui rendrait la connexion de votre appareil complètement inutile.