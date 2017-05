Vidéoprojecteur : quel modèle acheter en 2017 ?

Picoprojecteurs

Vidéoprojecteurs de salon

Modifié le 09/05/2017 à 16h37

Ce comparatif vous présentera les meilleurs modèles de vidéoprojecteurs , plus ou moins récents, à acheter en 2017.Notre sélection a été conçue pour correspondre à tous les budgets et tous les usages, sans toutefois dépasser les 2000 euros. Que vous cherchiez un appareil de projection vidéo de petite taille pour un usage ponctuel ou une machine haut de gamme pour assouvir votre passion du cinéma, vous trouverez ici ce qui correspondra le plus à vos attentes.Notre top 5 comprend ainsi deux picoprojecteurs et trois vidéoprojecteurs de salon, certains gérant la 3D. Il n'existe cependant pas d'appareil de projection parfait, n'hésitez donc pas à indiquer dans les commentaires celui que vous préférez ou utilisez chez vous.Le premier vidéoprojecteur de ce top 5 est aussi le moins cher. Commercialisé autour de 190 euros, le LG PV150G n'est certes pas aussi puissant que ses comparses de grande taille, mais assurera sa tâche pour les utilisateurs les moins exigeants (ou fortunés). Ce petit projecteur de 10.3 x 10.76 x 4.37 cm ne pèse que 270 grammes. Il peut ainsi se transporter dans la poche, se passant du courant secteur grâce à sa batterie interne qui lui offre deux heures d'autonomie.Etant donné son prix très bas, il faut se contenter d'une image à faible définition de 854 x 480 px. La luminosité de 100 Lumens demandera aussi une pièce très sombre. Le taux de contraste de 100000:1 reste quant à lui plutôt bon. Les ports HDMI et USB permettront de recevoir diverses sources vidéos. Une prise jack 3.5 mm est aussi incluse si vous souhaitez vous passer du tout petit haut-parleur de 1W. Pas de Bluetooth en revanche, mais la connexion en Wi-fi reste possible. Ce picoprojecteur s'avère donc un bon choix si votre budget est restreint.Si vous cherchez un petit vidéoprojecteur à emmener en vacances, le PicoPix de Philips est probablement le meilleur choix, malgré un prix assez élevé pour sa taille. C'est néanmoins justifié par le condensé de technologie que renferme l'appareil. Pesant à peine 350 grammes pour des dimensions compactes de 11.5 x 11.5 x 3.2 cm, ce vidéoprojecteur de poche est doté d'une technologie d'affichage DLP. Les images diffusées sont en HD 720p avec un taux de contraste de 100000:1.Bien que la luminosité soit assez légère (350 Lumens), ce qui implique une pièce bien sombre, le petit engin compense ses bémols en offrant de nombreux moyens de connexion. Il est ainsi possible de connecter un smartphone en Wi-fi ou Bluetooth ou encore un PC via l'entrée HDMI. Le port USB pourra recevoir une clé ou un disque dur externe. Un port microSD est aussi prévu.C'est le système Android qui fonctionne sur ce picoprojecteur, il est donc possible d'utiliser des applications vidéo comme Netflix ou Google Play Films. Cerise sur le gâteau, le PicoPix PPX4935 embarque une petite batterie interne et un haut-parleur de 3W. Le tout est commercialisé à 480 euros environ.Voici le meilleur rapport qualité/prix de ce top 5. Le vidéoprojecteur BenQ W1090 allie de bons contrastes (10000:1) et une très bonne luminosité (2000 Lumens). Il diffuse des images avec une lampe DLP en Full HD 1080p et gère même la 3D. La connectique est très fournie avec deux ports HDMI dont l'un d'eux gérant le MHL, des prises VGA, AV et TV ainsi qu'un port USB.Son encombrement est similaire à la plupart des vidéoprojecteurs de salon : 34,62 x 21,48 x 10,17 cm pour un poids de 2,75 kg. On pourra regretter l'absence de Bluetooth ou de Wi-fi, ainsi que le souffle relativement fort émis par le ventilateur. Le haut-parleur de 10 W gagnera aussi à être remplacé par de vraies enceintes. Mais pour un prix de 690 euros environ, il sera difficile de trouver mieux que ce BenQ W1090.La gamme Predator de la marque asiatique Acer ne comporte pas que desou PC fixes. Le Z650 est un vidéoprojecteur qui est destiné aux joueurs. Son look rouge et noir est aux couleurs de la gamme Predator, même si la forme de l'engin est similaire à nombre de ses concurrents.Doté de la technologie DLP, ce vidéoprojecteur est capable de sortir des images en 1080p à 220 Lumens avec un taux de contraste de 20000:1. Un gros avantage de ce projecteur de salon est sa courte focale qui offre une image de 2 m de diagonale avec un recul d'environ 1.5 m seulement.La connectique est bien sûr très fournie avec notamment deux ports HDMI dont un prend en charge le MHL, un port USB et une entrée composite. Le Bluetooth permet de connecter une enceinte si jamais les deux haut-parleurs de 10 W ne vous conviennent pas. Pesant 3.6 kg pour des dimensions de 25 x 36 x 9 cm, le Predator Z650 a un défaut qui pourra freiner son achat : son ventilateur est bruyant. En dehors de ça, vous pourrez investir les yeux fermés dans les 899 euros qu'il coûte.Avec son look atypique, le Screeneo 2.0 ne passe pas inaperçu. Sa plus grande force réside dans sa focale ultra-courte. Vous pourrez ainsi obtenir une image de 127 cm de diagonale en positionnant le vidéoprojecteur à seulement 10 cm du mur. Fini donc de tirer des câbles dans toute la pièce !Doté d'une lampe UHP capable de donner des images Full HD 1080p, cet engin de projection peut devenir un vrai Home Cinema d'appoint grâce à ses haut-parleurs 2.1 de 26 W.La qualité d'image n'est pas en reste puisque le Screeneo 2.0 offre une luminosité de 2000 Lumens et un taux de contraste de 200000:1. La connectivité est très étendue, l'appareil gérant 3 ports HDMI, 1 port VGA, 1 port composite et aussi 1 port USB. Il est même possible de connecter des appareils via Bluetooth.Le vidéoprojecteur est transportable grâce à une poignée qui n'est pas de trop pour déplacer ses 8,3 kilos. C'est donc un excellent projecteur Full HD, du moins si le prix de 1700 euros rentre dans votre budget.