Mini tablettes : sélection 2017 des meilleures tablettes 7" et 8"

Modifié le 03/05/2017 à 17h36

Dans ce top 5, nous vous ferons découvrir des ardoises au format réduit dont la taille d'écran ne dépasse pas 8". Ces petites machines sont idéales pour regarder des films dans un transport ou naviguer sur Internet dans le canapé. La sélection sur ce qui représente le meilleur rapport qualité-prix, aujourd'hui, en 2017, et inclut des tablettes plus ou moins récentes, mais dont le prix a évolué jusqu'à être plus abordable compte tenu des spécifications.Les prix varient entre 60 euros et 500 euros, il y en a donc pour tous les budgets. Que vous aimiez Android ou iOS, la tablette tactile de vos rêves est probablement dans ce dossier.Alors que la Galaxy Tab S3 est dans le commerce autour de 650 euros , le modèle S2 a vite baissé de prix. Cette tablette de 8" développée par la société coréenne Samsung montre clairement son savoir-faire dans le domaine.Elle embarque un écran Super AMOLED d'une définition de 2048 x 1536 qui affiche des couleurs absolument superbes. Très fine avec seulement 5,6 mm d'épaisseur et 264 grammes sur la balance, cette petite ardoise s'emporte partout.Son capteur d'empreintes digitales est très réactif et assure une sécurité supplémentaire des verrouillages classiques. Sa batterie de 4000 mAh lui offre une autonomie d'environ 9 heures en usage normal. On peut juste lui reprocher l'absence de port USB 3.0 Type-C et l'absence de support pour le stylet tactile S-Pen de Samsung.L'interface Touchwizz ne plaira pas forcément aux puristes d'Android. La bonne nouvelle c'est que la Galaxy Tab S2 bénéficie d'une mise à jour sous Android 6.0. Pour 320 euros environ, c'est donc un excellent choix.La tablette MediaPad M3 de Huawei est un gros coup de cœur. Elle possède presque tout pour être parfaite. Son écran de 8.4" (2560 x 1600 px) en fait le plus gros modèle de cette sélection, mais impossible de passer à côté.Le marque chinoise signe une vraie pépite taillée pour le multimédia, la tablette étant équipée de haut-parleurs Harman Kardon qui délivrent un son stéréo très immersif. Le design est lui aussi de grande qualité avec une coque en aluminium relativement fine de 7,3 mm.Seule l'interface EMUI 4.1 (basée sur Android 6.0) pourra être un frein à l'achat. Très typée iOS, cette surcouche créée par Huawei est parfois un peu brouillonne. Elle permet cependant pas mal de personnalisation.La MediaPad M3 possède un capteur d'empreinte digitale qui fait aussi office de raccourcis pour certaines fonctions. Quant au processeur Kirin 950 embarqué, c'est l'un des plus puissants de la firme chinoise, ce qui permet de jouer aux jeux en 3D sur cette petite tablette sans aucun souci.L'autonomie est d'environ 10 heures grâce à la conséquente batterie de 5100 mAh. Son prix reste relativement abordable compte tenu de la qualité de cette machine : 330 euros.Dernière tablette Android de cette sélection, la Fire 7 est destinée aux personnes avec un tout petit budget. Cette ardoise ne coûte en effet que 59.99 euros. Bien évidemment il ne faut pas s'attendre au top de la technologie et du design.La Fire 7 est épaisse (10.6 mm) et lourde (313 grammes), avec un design plus que basique.Elle remplit cependant les fonctions classiques de toute tablette à savoir le surf et le multimédia.Son écran 7" de 1024 x 600 px utilise la technologie IPS et reste donc suffisamment agréable pour un usage quotidien. Il faut cependant savoir qu'Amazon a lourdement modifié l'interface Android 5.0 Lollipop, la rendant plus simple mais aussi beaucoup moins personnalisable.La société met aussi en avant ses services comme le magasin d'applications Amazon Underground ou Amazon Music. Le Play Store de Google disparait par la même occasion.Si vous possédez un abonnement Amazon Premium, cette tablette vous conviendra pleinement.Notez que la version de base inclut des publicités sur l'écran de verrouillage qu'il est néanmoins possible de retirer en payant un supplément.Face à la multitude de tablettes sous Android, Apple ne dispose que d'un staff réduit avec ses iPad. Si la gamme de la marque à la pomme a tendance à s'agrandir avec les iPad Pro, il n'en reste pas moins qu' Apple a pensé aux amateurs de mini tablettes en développant l'iPad Mini 4. Cette petite ardoise est un condensé de technologie.L'iPad Mini 4 est doté d'un superbe écran laminé anti-reflets de 7.9" Retina avec une confortable définition de 2048 x 1536 px affiche les couleurs de manière optimale. Le top pour visionner des films.La capacité de stockage assez vaste de 128 Go permet de pallier l'absence de port microSD.Le système d'exploitation iOS 10 mise sur l'efficacité et la sécurité, offrant en même temps une compatibilité parfaite avec des milliers d'applications.L'iPad Mini 4 est aussi doté d'un capteur d'empreintes digitales Touch ID. Le tout, associé à une finesse exemplaire de 6,1 mm et un poids de 299 grammes.Cette petite tablette haut de gamme n'a qu'un inconvénient : son prix élevé de 489 euros.