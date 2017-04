Appareil photo instantané : comment bien le choisir

Histoire des appareils photos instantanés

Les critères de choix d'un appareil photo instantané

Le prix

Les films instantanés

Les options de l'appareil

Le design

Modifié le 28/04/2017 à 10h12

Abordables et simples d'emploi, les polaroïds peuvent s'utiliser partout ou presque. Certains critères sont cependant à prendre en compte avant un achat. Une fois que vous saurez ce qui vous convient le mieux, nous vous recommandons de lire notre sélection 2017 des meilleurs appareils photos instantanés Vous y trouverez les meilleurs appareils polaroïd actuellement en vente.Tout comme moi, vous avez probablement vu ces vieilles photos carrées et délavées trôner dans un cadre chez vos grand-parents, avec quelques annotations griffonnées sous le film. Trésors d'une époque qui semble à la fois si proche et si lointaine.Les appareils instantanés ont été une vraie avancée technologique à leur époque.Comme on peut s'en douter, c'est la marque Polaroïd qui a commercialisé le tout premier engin de ce genre en 1948.Le Polaroïd 95 permettait de se passer des longues phases de tirage et de développement des films en chambre noire. D'où le nom "instantané". Les premiers appareils ne permettaient pas de faire des photos en couleur. Il faudra attendre 1968 pour que ce procédé voit le jour.C'est là aussi Polaroïd qui mène la danse. D'autres marques comme Fujifilm et Kodak tentent de s'engouffrent dans ce marché dans les années 80, avec plus ou moins de succès. Kodak abandonnera vite la course à cause de conflits de brevets.Face à l'explosion du numérique, les appareils photos instantanés perdent du terrain et Polaroïd doit fermer ses usines une à une. En 2008, la toute dernière unité de production est rachetée par des employés de la marque qui lancent The Impossible Project.Ils ressuscitent ainsi le procédé de ses cendres.Le succès est au rendez-vous auprès des connaisseurs mais aussi des jeunes générations. Polaroïd relance alors la production de films et d'appareils photos en 2011.Comme tout, le prix est souvent le premier critère pour orienter un achat. L'avantage des boitiers polaroïd est qu'ils restent relativement abordables. On distingue ainsi de très bons modèles pour commencer à moins de 80€ comme le Fujifilm Instax Mini 8.Le haut de gamme se situe aux alentours de 300€.Les fonctions proposées sont bien sûr plus évoluées. Les prix restent cependant très raisonnables pour qui souhaite s'initier à ce type de photographie vintage.Il faut cependant prendre en compte un point important : les films. Un peu comme les vieux appareils photos à pellicule, il faut prévoir les films compatibles qui iront avec votre polaroïd. C'est probablement là que le bât blesse le plus.Contrairement au numérique, il est impossible de rectifier une photographie après une prise ou de l'effacer.Sachant qu'une recharge de 10 films coûte entre 10€ et 20€ selon le format et les marques, il faut donc mieux ne pas faire n'importe quoi. Certains sites proposent des achats en gros et vous permettront d'avoir quelques réductions sur le tarif des films.Le format final de vos photos dépendra du type de film choisi. C'est un critère très important à prendre en compte puisque chaque marque utilise un format différent. Impossible donc de marier des films Impossible avec un appareil Fujifilm.The Impossible Project a conservé le format classique carré des vieux polaroïd.Le gros avantage des appareils instantanés Impossible/Polaroïd est que les piles sont intégrées directement dans le boitier à films. L'appareil photo n'a ainsi pas besoin de changement fréquent de piles. Impossible propose aussi de nombreux films avec des coloris variés qui permettent de produire des clichés vraiment uniques.De son côté, Fujifilm produit ses propres films selon deux formats. Le "mini" est proche des photos carrées vintage que nous connaissons tous. La taille standard de l'image est 4.6 x 6.2 cm, le film mesurant 5.4 x 8.6 cm.L'autre format nommé "wide" est plus proche des photographies rectangulaires de notre époque avec une image de 9.9 x 6.2 cm apposée sur un film de 10.8 x 8.6 cm. Le choix chez Fujifilm est donc plus étendu.Contrairement à Impossible, le boitier contenant les films ne possède pas de piles, c'est l'appareil photo instantané qui les embarque. On notera que les films de la marque asiatique sont aussi compatibles avec certains appareils d'autres marques comme Lomo par exemple.Pour ce qui est du temps de développement, les techniques modernes ne permettent malheureusement pas d'obtenir un effet vraiment "instantané".Un cliché prend en général entre 5 et 30 minutes avant d'être visible.Secouer ou souffler sur les photos ne permet pas d'accélérer le processus.Vous savez quel type de film vous allez utiliser, reste maintenant à savoir quels options doit embarquer votre futur polaroïd. Contrairement aux appareils photos modernes, les instantanés ne sont pas très complexes.La plupart embarquent un flash, souvent nécessaire pour prendre des clichés qui ne seront pas sous-exposés. Un focus variable sera un bon atout pour obtenir de meilleures prises.C'est chez Fujifilm qu'on trouve le plus de possibilités avec notamment des capteurs de luminosité ou divers modes pour jouer sur les effets.Gardez cependant à l'esprit que les appareils instantanés sont limités, héritage d'une époque qui ne connaissait pas le numérique et ses possibilités.C'est cependant cette absence de complexité qui fait tout le charme des polaroïd. Leur bonne utilisation demandera un certain apprentissage, mais vos photos n'en seront que plus uniques.Un appareil instantané peut être une vraie petite pièce de collection. Le look n'est certes pas le critère primordial lors de l'achat, mais pourra toujours faire pencher la balance lors du verdict final.Polaroïd et Impossible ont conservé le design si typique du 20ème siècle pour leurs appareils avec de gros boitiers dont le flash est souvent rétractable.Les plus nostalgiques apprécieront. Les autres marques optent en général pour des designs plus modernes et simplifiant le transport.