Casques audio : les meilleurs modèles à moins de 50€

Casques audio filaires

Sony MDR V55L

Sennheiser HD461i/g

Logitech G320

Casques audio Bluetooth

JBL T450BT

Philips Flite Ultrlite

Modifié le 28/04/2017 à 09h26

Notre sélection comporte cinq casques audio choisis non seulement pour leur prix attractif, mais aussi leur qualité.Certains peuvent se replier afin d'être transportés plus facilement, d'autres intègrent un microphone et une télécommande afin de fonctionner comme des kits mains-libres. Tous sont compatibles avec les smartphones Apple et/ou Android ainsi que les appareils multimédia de type lecteur MP3.Bien que plus rares, les casques Bluetooth à moins de 50€ existent aussi, nous en avons sélectionné deux.Le choix d'un casque d'entrée de gamme peut parfois être cornélien, surtout face à la surabondance de produits chinois souvent de mauvaise qualité. La plupart des grandes marques du secteur ont néanmoins produit des dispositifs audio de qualité sans pour autant faire grimper les prix.Ce sont ces appareils que nous vous recommandons.Commercialisé entre 45€ et 55€ selon les sites, le casque audio MDR V55L de Sony est un bon choix d'entrée de gamme. Il existe en quatre coloris : blanc, rouge, noir, bleu.C'est un casque de type supra-aural, ce qui signifie que les écouteurs viennent se poser à même les oreilles.L'avantage provient alors de la taille réduite des écouteurs, mais en revanche le son est moins bien isolé.Ce casque est donc recommandé avant tout pour un usage dans un milieu calme comme un salon ou une chambre.Le MDR V55L de Sony offre un son correct, bien que les basses soient un peu trop présentes, comme souvent en entrée de gamme.Composé en majorité de plastique, ce petit casque audio peut se replier afin de se transporter dans un sac ou une grande poche.Le câble plat de 1.20m évite les nœuds mais a l'inconvénient de ne pas intégrer de télécommande ni de micro.La marque allemande spécialisée dans le son nous offre ici un casque audio à 50€ de très bonne qualité.Il est commercialisé en deux versions distinguées par la lettre en fin de nom : i pour les appareils iOS, g pour les smartphones Google (Android).Une distinction nécessaire pour bien faire fonctionner la télécommande avec microphone située sur le câble de 1.40m.Contrairement à son comparse de chez Sony, le casque de Sennheiser est de type circum-aural. Les coussinets des écouteurs viendront donc complètement entourer vos oreilles. Le son extérieur est ainsi mieux isolé, mais le dispositif audio gagne en taille.Ce modèle n'est d'ailleurs pas pliable. Niveau son, il se débrouille très bien et offre de bonnes basses qui ont l'avantage de ne pas être trop accentuées.C'est donc un bon compromis si son encombrement ne vous dérange pas.Notre troisième casque de cette sélection vise avant tout les joueurs. Il peut bien sûr s'utiliser pour des usages plus nomades puisqu'il utilise une prise Jack 3.5mm compatible avec n'importe quel smartphone ou tablette équipé d'une telle connectique.Ce qui attire immédiatement l'œil sur ce dispositif est le design, très carré mais néanmoins racé.Les oreillettes peuvent se replier à plat afin de simplifier le rangement.De type circum-aural, le G320 offre un son correct pour un prix de 50€. Le microphone intégré peut lui aussi se replier. Des commandes sur le fil permettent de régler le son ou couper le micro. Le seul défaut de ce casque est sa fragilité. Il sera utilisé idéalement sur un PC ou une console, en tant que casque audio sédentaire.Notez que si vous le branchez sur un smartphone, seul la musique fonctionnera puisque la sortie micro est séparée.Difficile de trouver des casques sans-fils à moins de 50€ avec un son correct. Pourtant le T450BT correspond à ces critères. Il n'atteint certes pas le même niveau que les ténors du marché, mais reste tout à fait convenable pour un premier achat.Ce casque supra-aural peut se replier afin d'être transporté facilement. Il fonctionne avec une batterie qui lui garanti environ 11h d'autonomie.Des commandes situées sous l'écouteur droit permettent de contrôler le volume, de changer de musique ou encore prendre un appel. Fournissant un son correct, il n'a pas vraiment de défaut étant donné son prix plancher.On pourra juste lui reprocher de ne pas utiliser un fil plus classique en complément en cas de batterie vide.La gamme Flite de Philips fourni des casques audio très légers qui ne négligent pas pour autant la qualité du son. Le modèle Ultrlite est la version sans-fils qui utilise le Bluetooth 4.1 pour se connecter à n'importe quel smartphone ou tablette tactile.Son poids de 120 grammes en fait le casque audio le plus léger de cette sélection.Son design supra-aural permet aussi de profiter d'un bon son sans trop d'interférences extérieures.Les écouteurs peuvent se replier à plat afin de limiter l'encombrement du dispositif. Des boutons permettent de commander la musique et prendre les appels. La batterie est juste un peu moins bonne que sur le JBL T450BT, puisqu'elle ne tient que 9h. Pour 50€ environ, c'est un choix idéal.Son seul petit défaut est l'absence d'un fil détachable qui permettrait l'écoute en cas de batterie vide.