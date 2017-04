Montres connectées : notre classement

Pour plus d'information consultez notre test de l'Apple Watch Series 2

Frontier avec un bracelet en silicone et un boitier gris foncé

Et le modèle Classic avec un bracelet en cuir véritable et un cadran argenté.

Un GPS autonome ;

Et un haut-parleur et un micro permettant de prendre un appel et de tenir une conversation téléphonique sans sortir son smartphone.

Il parait difficile parfois de faire un choix parmi toute la gamme proposée : envie d'un véritable assistant sportif ? Préférez-vous plutôt la consultation de votre agenda et de vos notifications ? Vous souhaitez une montre de style sportif ou plus urbain ? Quelles fonctionnalités privilégier ? Mon smartphone est-il compatible avec toutes les montres et inversement ?La rédaction de Clubic vous aide à y voir plus clair en vous proposant son classement des montres connectées actuellement sur le marché.Avec la ZenWatch 3, Asus nous propose une montre connectée au design élégant et sobre, conçue dans des matériaux de qualité. La marque a souhaité soigner chaque détail et rappeler le look des montres classiques notamment à travers un écran rond Amoled tout en finesse d'une résolution de 400 pixels avec capteur de lumière ambiante.De prime abord, on pourrait la prendre pour une montre ordinaire, et c'est peut-être en cela qu'Asus réussit son pari : proposer une montre connectée aux multiples fonctionnalités tout en respectant l'esthétisme à laquelle tiennent les fans des montres classiques, à aiguilles.L'Asus ZenWatch 3 propose six thèmes personnalisables ainsi que 50 cadrans, de quoi réussir à assortir sa montre connectée à son style et ses envies.Pourvue d'une connexion en Bluetooth ou en Wi-fi, l'Asus ZenWatch 3 n'intègre malheureusement pas de GPS, mais propose toutefois un podomètre, un accéléromètre et une boussole.La ZenWatch 3 utilise le système d'exploitation de Google, Android Wear que la marque propose de coupler avec son application Asus ZenWatch Manager, afin de vous permettre de paramétrer vos préférences de notifications (SMS, mails...) et de télécharger les applications et widgets de votre choix.Du point de vue de l'autonomie, la montre intègre la technologie HyperCharge permettant de recharger 60% de la batterie en à peine 15 minutes.Qu'on le dise tout de suite, ce n'est pas pour son design un peu brut que notre choix s'est porté sur la Garmin Vivoactive HR. Cette montre connectée s'adresse surtout aux sportifs qui souhaitent profiter d'un capteur d'activité physique performant.Avec son GPS intégré, courez, pédalez, jouez au golf, skiez et faites même de l'aviron ! La Garmin Vivoactive propose de suivre un large choix d'activités. Etanche jusqu'à 50 mètres, vous pouvez également l'utiliser lors de vos entraînements nautiques.Vous pourrez en outre analyser votre rythme cardiaque lors de vos activités physiques, au repos ou bien encore en continu. Ce modèle propose de fixer ses propres objectifs, de suivre le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectués, la qualité de sommeil et même le nombre d'étages gravis : un vrai coach sportif !Simple et efficace, l'application Garmin Connect vous permet de rajouter des widgets et autres applications pour personnaliser votre montre.Un gros + : son impressionnante autonomie : 8 jours avec cardio activé et jusqu'à 13h avec le GPS.Dédiée au sport, cette montre permet, toutefois, en étant connectée à un smartphone, de recevoir les messages entrants et autres notifications programmées, sans néanmoins pouvoir y répondre.Que l'on soit un fan inconditionnel ou non de la petite pomme, il faut bien reconnaitre qu'Apple a réussi l'intégration de l'Apple Watch avec son iPhone. La marque nous propose ici un modèle de 2e génération qui propose une version plus puissante avec notamment un processeur bicoeur et une luminosité améliorée.GPS et cardiofréquencemètre intégrés ainsi que de nombreuses applications de fitness et running installées : l'Apple Watch séries 2 est un vrai compagnon pour vos sorties et activités physiques.A la fin de la journée, vous pourrez, grâce aux anneaux d'activité, avoir une vue d'ensemble sur vos objectifs et gagnerez même des trophées, quoi de mieux pour se motiver ?En outre, elle offre une véritable étanchéité jusqu'à 50 mètres de quoi rejouer le Grand Bleu si vous le souhaitez.Coté applications, le panel proposé par son système d'exploitation watchOS 3 est large : appels, mails, messages, applications de santé, création de notes, actualités, calendrier, pour ne citer que les principales, bref, tout pour rester informé et connecté à chaque instant de la journée et qui ferait presque oublier son smartphone.Besoin de quelque chose ? Il est également possible d'interpeller Siri, l'assistant de la petite pomme.Côté look, Apple a bien compris que la montre connectée pouvait autant s'adresser aux hommes qu'aux femmes ; aux sportifs ou aux plus classiques d'entre nous. La marque propose donc une panoplie considérable de bracelets (cuir, silicone, mailles...) et de coloris.Cette gamme étendue explique la fourchette de prix comprise entre 319 euros et pouvant atteindre plus de 800 euros (sans compter le prix des modèles en édition limitée de grande maison telle qu'Hermès).Le bémol : son autonomie encore perfectible qui aurait pu faire d'elle, une montre connectée pas loin de la perfection.Pour commencer notre classement, voici la troisième génération des montres connectées de la gamme Samsung Gear S.Sur le plan esthétique, cette montre se décline en deux modèles :De plus, 15 modèles intégrés vous permettent de changer facilement de cadran selon l'humeur ou le style du jour.Néanmoins, si le look de ces deux modèles est bien différent, leurs finitions sont soignées et le mot qui les définit l'une et l'autre est le même : imposante, voire très imposante.L'écran propose une résolution de 360 pixels permettant d'obtenir une image de qualité contrastée et lumineuse et offrant une finesse suffisante pour lire un texte ou regarder une image.La Samsung Gear S3 propose un appairage Bluetooth avec la possibilité de passer en Wi-fi si besoin. Elle dispose de son propre système d'exploitation Tizen qui plaît rapidement grâce à son ergonomie dédiée et les possibilités de personnalisation qu'il met à disposition.Du point de vue des applications, l'éventail préinstallé est déjà bien complet et répond à la fois aux besoins de ceux qui recherchent une montre sportive ou bien urbaine : consultation des messages, gestion de l'activité sportive, galerie photo et même des jeux pour un côté plus ludique de la montre (pratique pour passer le temps dans les transports en commun).La montre séduit par son utilisation simple et intuitive avec notamment la possibilité de sélectionner une application ou un widget au moyen de sa bague rotative.Cette 3e génération intègre même désormais :Résistante à la poussière et à l'eau, vous ne pourrez, néanmoins, pas pour autant plonger ou nager avec : l'étanchéité est limitée à 30 minutes et à 1,50 mètre maximum.Côté autonomie, la marque annonce une autonome de 4 jours, même si cette dernière varie selon l'utilisation qui en est faite.