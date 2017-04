Les meilleurs casques audio à réduction de bruit 2017

Nous regrettons qu'il soit livré avec une simple pochette de transport en tissu, un étui rigide de protection aurait été préférable.

Les coussinets disposent d'une mousse à mémoire de forme et offrent un bon confort. Néanmoins, le rembourrage de l'arceau reste léger et une pression désagréable sur le haut du crâne peut se ressentir après une utilisation prolongée.

Vous souhaitez acquérir un tel matériel ? La rédaction de Clubic vous aide à faire votre choix et vous propose sa sélection des meilleurs casques audio à réduction de bruit, de notre génération plus ou moins récents mais qui représentent encore en 2017 des valeurs sûres.Elégant est peut être le premier adjectif qui vient à l'esprit lorsqu'on découvre le Parrot Zik 3. Mais derrière son look racé, se cache, de surcroît, un casque performant aux nombreuses fonctionnalités. Tout d'abord, en termes de connectivité : en effet, outre les connexions Bluetooth et filaire, il est possible de connecter ce casque en USB.Le Parrot Zik 3 propose des commandes tactiles faciles d'utilisation et accessibles depuis l'oreillette droite (pause, gestion du volume, navigation, prise d'appels). Néanmoins pour accéder aux réglages de réduction de bruit, d'égalisation de la musique mais également pour appliquer des effets d'ambiance (par exemple : salle de concert, jazz...), il sera nécessaire d'utiliser l'application mobile dédiée Parrot Zik : une application indispensable pour tirer profit des performances de ce casque.Le Parrot Zik 3 dispose, comme ses prédécesseurs, d'un capteur de mouvement. Cette fonctionnalité permet ainsi de mettre automatiquement en pause votre écoute sonore quand vous retirez vos oreillettes. La musique reprend lorsque vous remettez le casque sur vos oreilles.Toutefois, deux bémols pour un casque de cette gamme de prix :A noter une autonomie raisonnable : la batterie tient de 8h (en connexion Bluetooth) jusqu'à 18h en filaire.En résumé, le Parrot Zik 3 est un casque efficace proposant une écoute agréable, précise et dynamique.Avec le MDR-1000X, Sony cherche à rattraper ses concurrents en matière de casque sans fil à réduction de bruit active.La qualité de ses finitions et son design haut de gamme séduisent immédiatement, avec notamment l'utilisation de matières telles que le cuir de l'arceau et des coussinets.Il est conçu pour vous procurer un confort d'écoute certain qui s'adapte parfaitement à vos oreilles, vous permettant ainsi une écoute prolongée de votre musique sans gêne particulière.Ce casque offre une qualité sonore remarquable et dispose d'un réducteur de bruit efficient. En effet, la réduction est son gros point fort, de par sa performance et la facilité de sa mise en place. Il filtre aisément les bruits de fond et vous propose deux modes «» vous permettant d'entendre tous les bruits ou d'amplifier les voix. Cela est également rendu possible grâce à la présence de micros extérieurs.Une particularité notable : ce casque vous propose une palette de commandes tactiles accessibles depuis l'oreillette droite (prise des appels, lecture, gestion du volume, navigation...). La fonctionnalité «» vous invite à placer la main sur votre oreillette pour arrêter le son du casque et pour que les micros extérieurs s'activent. Plutôt pratique pour s'adresser à une personne, sans avoir à retirer son casque.Ce Sony MDR-1000X pourrait être le casque idéal, néanmoins, quel regret de ne pouvoir connecter qu'un seul appareil en même temps. Ainsi, il faudra à chaque fois que vous souhaitez passer de votre ordinateur à votre smartphone, relancer la connectivité.Si vous souhaitez vous faire plaisir sans pour autant vous ruiner, essayez le Philips SHB9850NC.Ce casque est une bonne surprise : il vous propose, pour un prix abordable, les fonctionnalités que l'on attend d'un casque avec réducteur de bruit :Néanmoins le son manque un peu de dynamisme par rapport à ceux proposés par les casques des gammes supérieures. A fort volume, ce sont les basses qui l'emportent. Mais le Philips SHB9850NC reste toutefois d'une qualité agréable pour l'écoute quotidienne et remplit parfaitement son rôle dans cette gamme de prix.Bose est le leader incontesté dans le domaine de la réduction de bruit active. Néanmoins, la marque semblait avoir pris du retard face à la concurrence dans la catégorie des casques sans fil. Le QuietComfort 35 semble rattraper la distance pour s'imposer comme le casque incontournable dans ce domaine high-tech.Grâce à la technologie Bluetooth, la transmission sonore est performante et la réduction du bruit est maitrisée, d'un niveau bluffant. Finies les pollutions sonores et les conversations intempestives dans les transports en commun qui viennent troubler votre écoute, ce casque vous offre une qualité isolante de son efficace. Le casque est robuste mais très léger et présente un confort de port grâce à ses coussinets, la souplesse de l'arceau et à la faible pression exercée sur le crâne : bref, ce casque épouse parfaitement les oreilles, au point de presque se faire oublier.En résumé, une valeur sûre qui ne vous décevra pas.