Quels écouteurs acheter en 2017 ?

Bose QuietComfort 20

Yamaha EPH-M200

Philips Fidelio S2

Sennheiser Momentum In-Ear

RHA MA600i

B&O Play H5

Samsung Gear Icon X

Bose SoundSport

Plantronics BackBeat Fit

Philips Freshtones MyJam

Modifié le 25/04/2017 à 13h00

Dans ce top 10, vous trouverez les meilleurs modèles d'écouteurs , encore des modèles phares en 2017, bien que sortis, pour certains, plusieurs années auparavant. Nous avons choisi des modèles filaires, d'autres en Bluetooth.Les prix quant à eux ne montent pas au-delà de 280 euros. Nous vous proposons d'abord une sélection d'oreillettes filaires, puis plusieurs modèles sans fil.La connectique est universelle, ce qui vous permettra d'utiliser ces petits engins aussi bien sur un smartphone Apple qu'Android.Si vous recherchez avant tout une isolation totale avec les sons extérieurs, alors les Bose QC 20 sont faits pour vous. Ces écouteurs intra-auriculaires bénéficient d'un réducteur de son actif alimenté par batterie. Le constructeur a cependant prévu un bouton qui permet de couper la réduction de son en cas de besoin, nommé mode "Aware".En dehors de ça, ces écouteurs filaires offrent un son excellent et sont agréables à porter, en particulier grâce aux nombreux embouts fournis dans la boite.Le seul inconvénient est le prix : 280 euros environ. Les QC 30 sont une version sans fil, mais leur prix est encore plus élevé, ce qui les disqualifie pour cette sélection.Les écouteurs de la marque nippone raviront les amateurs de sons graves. Si votre préférence va en revanche aux sons plus équilibrés, il faudra plutôt vous tourner vers d'autres modèles de notre comparatif.Leur look n'est peut-être pas non plus des plus attractifs, malgré trois coloris différents. Mais la qualité sonore est clairement au rendez-vous. La télécommande sur le fil inclut un microphone pour vos conversations téléphoniques.Plusieurs embouts sont fournis afin d'adapter le port à vos oreilles. Ces écouteurs n'embarquent pas de réducteur de son, ce que pourront déplorer les plus audiophiles d'entre nous.Néanmoins, pour 150 euros environ ces écouteurs filaires sont au top, surtout pour qui aime les basses.Mêlant design moderne et très bonne reproduction sonore, ces petits appareils intra-auriculaires ont toute leur place dans ce top 10. La coque en métal de chaque oreillette est travaillée pour résister aux chocs ainsi qu'aux rayures.Philips n'a pas jugé nécessaire d'appuyer la réduction de son, ces écouteurs seront donc bien adaptés pour un usage où la vigilance reste nécessaire (proche d'une route par exemple).Comme souvent, une télécommande dotée d'un microphone permet de contrôler la musique ou passer des appels depuis votre smartphone. Les Fidelio S2 sont commercialisés aux alentours de 130€, ce qui en fait un excellent choix en milieu de gamme.Niveau rapport qualité/prix, il sera difficile de faire mieux que les Sennheiser Momentun. Ces écouteurs filaires allient le confort d'utilisation à un son équilibré et d'excellente qualité pour des intra-auriculaires.Le design n'est pas laissé de côté avec des tons rouges discrets qui rehaussent néanmoins le look de l'ensemble.Les oreillettes sont contrôlées grâce à trois boutons. Un microphone permet aussi de communiquer en mains-libres. Divers embouts sont fournis dans la boite afin d'optimiser le port à vos oreilles.Pour un peu moins de 100 euros, les Sennheiser Momentum In-Ear sont un excellent choix.Pour les petits budgets (moins de 70euros), les écouteurs du britannique RHA seront un bon choix. Le modèle MA600i propose une télécommande et un microphone contrairement à la version MA600 plus basique.Les oreillettes sont fabriquées en aluminium, ce qui leur garantit résistance et légèreté. Le son est certes moins bon que sur des équipements plus haut de gamme, mais il reste plus que correct.Les basses ne sont pas surexploitées comme c'est souvent le cas en entrée de gamme. Les embouts biflanges fournis dans la boite permettent même de bénéficier d'une isolation phonique correcte.Pour résumer, ces écouteurs sont un excellent choix si votre budget est limité.Les écouteurs Bluetooth de Bang & Olufsen ne bénéficient probablement pas du design le plus attractif de l'année, mais compensent cette faiblesse avec une qualité sonore irréprochable.Divers embouts sont fournis afin de s'adapter à votre usage, soit sportif, soit citadin. Des commandes situées sur le fil de liaison assurent le contrôle sur vos musiques et appels.De type intra-auriculaires, les oreillettes peuvent se lier magnétiquement et ainsi éteindre la batterie lorsque vous ne les utilisez pas.L'application smartphone dédiée permet de régler la qualité sonore à votre gré. On regrettera juste l'autonomie un peu faible de 5h.Les écouteurs B&O Play H5 sont commercialisés à 240 euros environ en quatre coloris différents.Les écouteurs sans fil de Samsung sont clairement des ovnis. Les deux oreillettes ne sont pas reliées entre elles comme sur les autres modèles du marché.C'est donc du 100% sans fil ! La tenue dans les oreilles reste cependant correcte, tout comme le son. Cerise sur le gâteau, les Gear Icon X intègrent aussi un capteur de rythme cardiaque, un accéléromètre et des commandes tactiles.Il y a même 4 Go de stockage si vous souhaitez vous passer de votre smartphone.Toute cette technologie a cependant des inconvénients : l'autonomie est limitée à 4h à peine et le prix est situé aux alentours de 200 euros.Bose nous offre ici des écouteurs intra-auriculaires avant tout conçus pour le sport. Ils sont donc résistants à la transpiration, mais augurent aussi d'une bonne tenue dans l'oreille.L'appairage au smartphone s'effectue rapidement grâce au NFC ou l'application Bose Connect dédiée. La télécommande sur les fils comporte un micro pour passer vos appels ou donner des commandes vocales.L'autonomie de 6h est plutôt correcte face à d'autres concurrents plus haut de gamme.Ces écouteurs sont vendus à 180 euros, ce qui en fait un excellent choix en milieu de gamme.Ce casque sans fil est destiné avant tout aux sportifs. Se portant autour du cou et avec des oreillettes, le BackBeat Fit de Plantronics offre une autonomie d'environ 8h.Le son reste de bonne qualité, malgré des basses un peu légères. Le gros avantage de ces écouteurs est leur excellente tenue et leur résistance à la transpiration lors d'efforts physiques. Ils peuvent donc se porter en toutes circonstances tout en restant discrets.Des commandes situées sur les branches permettent de naviguer dans vos musiques en toute simplicité ou recevoir des appels.Commercialisé aux alentours de 80 euros, c'est un bon choix pour les sportifs qui ne veulent pas de l'encombrement des fils.Notre choix pour les petits budgets se porte sur les écouteurs Bluetooth MyJam de Philips. Petits et simples, ils proposent le minimum à prix contenu. Pour 50 euros, le son n'est pas aussi bon que sur des modèles haut de gamme.Ces oreillettesn'auront pas non plus la même tenue et ne s'adapteront peut-être pas à toutes les oreilles.Les écouteurs de Philips offrent cependant une télécommande et un micro, ainsi qu'une autonomie d'environ 4h30. Le top en entrée de gamme.