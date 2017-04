Smartphone à 100 euros : notre Top 5

Modifié le 21/04/2017 à 18h42

Alors qu'Acer avait déjà procédé à la commercialisation du M330 courant avril 2016, voilà que le constructeur taïwanais revient à la charge avec son frère jumeau baptisé Acer Liquid Z330.Seule une lettre a été modifiée pour différencier ces deux modèles, qui finalement, ne sont que de pâles copies mais à un détail près. Ce fameux critère de différenciation ? L'un fonctionne sous Android 5.1 Lollilop (Z330) tandis que l'autre tourne sous Windows 10 Mobile (M330).L'avantage d'un système d'exploitation tel que Android réside dans le fait que tout utilisateur a la possibilité d'accéder au Google PlayStore et de profiter de milliers d'applications, jeux... Une vraie plus-value donc pour le Z330 qui, en tant que smartphone d'entrée de gamme, allie avec brio polyvalence et bon rapport qualité/prix.Vendu moins de 100 euros, l'Acer Liquid Z330 est doté d'un écran de 4,5 pouces d'une définition de 854 x 480 pixels.Il embarque également un processeur quadcore (1,1 GHz chacun) de type Snapdragon 210, d'un GPU Adreno 304 et de 1Go de RAM. Couplez ces diverses composantes à ses 8 Go d'espace de stockage (extensible par le biais d'une micro-SD) et vous obtenez là un terminal idéal pour les diverses tâches du quotidien (emails, SMS, appels, ...).Surfer à très haut débit sur internet sera chose possible grâce à ce modèle 100% compatible 4G. Il est en revanche peu adapté pour des pratiques de type visionnage films/séries et encore moins pour les jeux vidéo (saccades, chutes de framerate, ...).S'il peine aussi à convaincre en raison d'un appareil photo de qualité très moyenne - malgré une caméra frontale de 5 mégapixels à priori top pour les selfies - il sait se faire désirer grâce à une autonomie pouvant s'étaler sur près d'une journée et demi (usage classique).Autant de bons comme de mauvais points donc, qui font finalement de ce Z330 un produit commun que l'on recommande soit pour dépanner ou dans le cadre d'utilisations occasionnelles.A l'heure où la 4G est implantée presque partout, tout futur acheteur de smartphone rêve de voir son appareil être compatible avec cette dite technologie. Que ceux qui se demandent si cela est aussi en vigueur pour des smartphone à moins de 100 euros, la réponse est oui ! Preuve en est avec le Rainbow Lite 4G, le nouveau bébé estampillé Wiko.La compatibilité avec ce système est clairement de mise et a de quoi rassurer tant on sait que son homologue, le Rainbow Jam, en est privé. Navigation sur le web et sur les réseaux sociaux, visionnage de vidéos sur YouTube... toutes ces actions peuvent être réalisées avec une facilité déconcertante en plus des classiques envois de SMS, appels et usage d'applications multimédias. Merci à la puissance du processeur Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 cadencé à 1,1 GHz !Le Wiko Rainbow Lite 4G a donc le mérite de bien faire son travail malgré des caractéristiques techniques un poil en deçà de ce que l'on pourrait espérer.L'un des défauts majeurs étant sa dalle IPS de résolution 854 x 480 pixels qui laisse apparaître sur son écran 5 pouces des couleurs ternes et une luminosité de piètre qualité. Ça pique les yeux !Idem pour l'appareil photo qui malgré une multitude de réglages (exposition, balance des blancs...), intègre des capteurs de moyenne facture à l'avant (5 mégapixels) comme à l'arrière (2 mégapixels). Il n'empêche que la qualité globale est plus qu'acceptable pour un appareil de ce calibre.En dépit de ces deux gros points négatifs, le Wiko Rainbow Lite 4G est un smartphone qui a du style - disponible en cinq coloris (rouge, blanc, bleu, noir, corail) - et qui fait très largement l'affaire pour un usage simpliste.Compact, léger (158 grammes), doté d'une bonne autonomie, d'une mémoire interne suffisante (4Go) et tournant sous Android, il entre facilement dans la catégorie des téléphones abordables, qui ne nécessitent pas de casser la tirelire pour en faire l'acquisition.Bien connu du grand public, Archos tente une nouvelle percée dans l'univers de la téléphonie mobile au travers d'un smartphone entrée de gamme sobre et élégant : le Archos 50 Helium Plus 4G.Preuve en est avec son solide cadre argenté et ses courbes arrondies censées rappeler celles des iPhone 4 et 5. Un design général réussi, renforcé par la présence d'un écran IPS HD 720p de 5 pouces. Si cet élément sonne comme sympathique aux yeux de certains, il risque d'être un point négatif pour d'autres. En effet, les personnes dotées de petites mains peineront à atteindre les coins de l'écran avec leur pouce. Dame nature n'est finalement pas toujours généreuse !Fort heureusement, il nous fait vite oublier ce petit désagrément grâce à un processeur quatre coeurs Cortex A-53 MT6735 cadencé à 1,3 GHz et qui soyons honnête, est parfait pour de l'utilisation basique à savoir SMS, appels, navigation sur internet, réseaux sociaux...Alors certes, le seul Go de RAM présent dans l'appareil provoque parfois quelques ralentissements mais rien de bien alarmant. Mieux vaut en revanche éviter les jeux, ces derniers ayant beaucoup de mal à fonctionner sur l'Archos 50 Helium Plus 4G.Tout est en revanche relativement fluide au niveau de l'interface et qui plus est sur le web une fois la 4G activée. Non vous ne rêvez pas et son nom l'indique bien d'ailleurs, cet Archos est bien compatible 4G !Une bonne surprise pour un smartphone équipé en parallèle de deux capteurs photo (13 et 5 mégapixels), d'un espace de stockage de 8 Go (extensible jusqu'à 64Go grâce à une microSD), d'une batterie de 2 400 mAh et qui tourne en plus de cela sous Android (5.1 Lollipop).Que de bonnes choses donc chez cet Archos 50 Helium Plus 4G, qui malgré certains points négatifs pouvant en rebuter plus d'un, reste un bon produit d'entrée de gamme à acquérir pour 72,22 euros sur Amazon.Les fans des produits proposés par la firme de Redmond l'attendaient : la gamme Lumia marquait son grand retour avec son modèle 550, annoncé en même temps que ses confrères Lumia 950 et Lumia 950 XL il y a deux ans. En tant que digne représentant des smartphones d'entrée de gamme, il frappe fort et est aujourd'hui à un prix très abordable.Le Microsoft Lumia 550 est en effet le premier appareil de la série à tourner sous système d'exploitation Windows 10 Mobile et à être doté de la technologie 4G. Deux composantes phares à commencer par la première, qui s'avère être très utile pour ceux ayant besoin de procéder à l'édition de documents sur Word, Excel ou PowerPoint.Le fait de travailler, de surfer sur le net ou même de naviguer dans les menus ne sont finalement que des vrais plaisirs grâce à un écran de 4,7 pouces affichant une définition HD de 1 280 x 720 pixels. Sa résolution à hauteur de 315 points par pouce et une belle luminosité (545 cd/m²) tendent également à faciliter la lecture des données.Côté performances, il n'est pas ce qu'il se fait de mieux. Son processeur Snapdragon 210 cadencé à 1,1 GHz est parfois à la ramasse lors de la lecture de vidéos ou d'un usage vidéoludique.Ralentissements et bugs divers sont à déplorer, ce qui n'est pas une surprise pour un terminal de cette gamme de prix et qui n'embarque que 1 Go de RAM. Et même s'il ne brille pas à cause d'une autonomie très faible (batterie 2100 mAh), estimée à une journée en cas d'usage classique, le Lumia 550 s'en sort bien grâce à un appareil photo qui a clairement le mérite de surprendre.Ses capteurs de 5 (avant du téléphone) et 2 mégapixels (arrière du téléphone) suffisent à prendre des clichés et vidéos (720p) réussis mais sans pour autant éblouir quant au niveau de détails proposé à l'écran.Difficile d'obtenir le must avec un budget aussi limité ! Il n'empêche que ce Lumia 550, commercialisé en deux coloris (noir et blanc), fait plutôt bien son travail et allie avec brio polyvalence et bon rapport qualité/prix.L'un des meilleurs prétendants de cette sélection, c'est lui : le Wiko Lenny 3. Digne successeur du Lenny et Lenny 2, ce troisième appareil de la gamme s'affiche comme un smartphone ambitieux au vue de ses spécificités techniques. Et en plus à prix réduit.Vendu à 97 euros sur Amazon , il fait peau neuve comparé à son prédécesseur en se dotant d'un écran de taille similaire, 5 pouces, mais avec une définition en HD 720p cette fois-ci.Le franchissement d'un cap qui lui confère un gain de netteté important au niveau des couleurs et facilite en parallèle une meilleure lisibilité des données. Ce plaisir visuel se ressent lors de la navigation dans les menus du téléphone ou lorsque l'on surfe à toute vitesse sur internet.A ce propos, la compatibilité 4G n'est pas à l'honneur mais la connexion H+ (débit à 21 Mbits/s) vient vite faire oublier cette maigre lacune. Sans oublier d'autres types de connectivités : Wi-Fi, Bluetooth 4.0, A-GPS, jack 3.5, emplacement micro-SD (jusqu'à 64 Go), micro USB (2.0 et OTG), double emplacements pour carte SIM (1 mini-SIM et un micro-SIM), ...En matière de performances, on ne détient pas là le modèle le plus puissant qui soit. Toutefois, son processeur quad-core MediaTek MT6580 cadencé à 1,3 GHz, couplé à 1 Go de RAM (768 Mo pour le Lenny 2), fait de lui un puissant allié contre les applications gourmandes en ressources et les jeux en 3D. Le Wiko Lenny 3 convient donc parfaitement pour du multi tâches, écoute de musique et vision de vidéos comprises.Gare cependant à la faible autonomie de la batterie (2 000 mAh), qui peut cependant être optimisée par le biais de différents modes d'alimentation dont le mode Super-Power.Enfin niveau photo, celui-ci ne révolutionne en rien le genre mais surprend avec des clichés de bonne facture grâce à son capteur dorsal (8 mégapixels avec flash LED et autofocus) et frontal (5 mégapixels). Quoi d'autre à ajouter ? Rien si ce n'est que le Wiko Lenny 3 mérite haut la main sa place de n°1.Sa finition en métal soignée, son fonctionnement sous Android 6.0 et tous ses autres atouts font de lui un bon smartphone, à la fois ergonomique, puissant et très accessible en matière de tarification.A acheter les yeux fermés !