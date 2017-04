Guide d'achat : le top des machines à café 2017

Les machines à dosettes (Senseo et Tassimo)

Philips Senseo Quadrante : le design sympathique et convivial de la Senseo Quadrante n'est pas sans rappeler celui d'une bonne vieille cafetière. Comme toujours chez Senseo, le réceptacle - ajustable en hauteur - peut accueillir et remplir deux tasses simultanément, ce qui est toujours pratique pour recevoir. La Quadrante accueille un réservoir d'eau généreux ainsi qu'un témoin lumineux de détartrage.

Bosch TAS2002 : très compact, et plutôt séduisant du fait de sa silhouette ovale, le modèle Bosch TAS2002 mise sur une ergonomie réduite au strict minimum avec un bouton pour allumer et un autre pour lancer la préparation de la boisson chaude. Ce modèle Tassimo présente un réservoir d'eau de 1,5 litre (suffisant pour une douzaine de tasses) et développe une pression de 3,3 bars : des caractéristiques plutôt attractives pour une machine de cette catégorie.

Les machines à capsules (Nespresso et Dolce Gusto)

Krups Pixie YY1201FD : sur le plan esthétique, le contraste entre une coque d'un noir brillant et les rainures titane horizontales sur le flanc et l'avant de l'appareil assurent au Krups Pixie YY1201FD un charme prononcé et très contemporain.

Dolce Gusto Krups Movenza YY2768FD Silver : la silhouette de la cafetière Movenza, constituée d'un socle gris métallisé et d'une large tête ronde au noir profond, attire immanquablement le regard.

Les machines à broyeur intégré

DeLonghi ESAM 3000 B : l'Italien DeLonghi confirme son expertise dans le domaine des cafetières racées et élégantes avec le modèle 3000 B de sa gamme ESAM.

Philips HD8650/01 : le Philips HD8650/01 (série 2000 Puro) est tout simplement le choix du moment si vous rêvez d'une belle machine à grains sans pour autant y laisser une fortune !

Modifié le 11/04/2017 à 18h20

Selon que vous privilégiez le prix, l'aspect pratique, la diversité des boissons ou encore le goût, de nombreux modèles de machines à café sont aujourd'hui susceptibles de répondre à vos attentes.Les dosettes séduisent, à juste titre, les particuliers à la recherche d'une machine multifonction capable de concocter à volonté une large sélection de cafés, mais aussi par exemple du thé, du chocolat chaud et du latte.Les machines de type Senseo et Tassimo sont les deux systèmes qui dominent ce marché. Elles se distinguent par un coût remarquablement faible à l'achat, compris entre 69 et 150 euros.Les dosettes s'avèrent elles aussi plutôt bon marché, notamment chez Senseo où le prix à l'unité démarre à 15 centimes d'euro.Elles sont de plus très faciles à trouver en grande surface, et se déclinent dans une multitude de marques (Carte Noire, Grand'Mère, L'Or...).Autant dire que ces machines sont à recommander à tous ceux qui n'ont qu'un budget limité à consacrer à leurs boissons chaudes !A la différence des machines plus haut de gamme, les machines à dosettes développent une pression comprise entre 1,5 et 3 bars, largement insuffisante pour préparer de véritables expressos. Les puristes devront donc chercher ailleurs.Nespresso est la marque qui a lancé le mouvement des machines à expresso domestiques, et cultive depuis toujours une image de luxe et d'exclusivité.Les machines Nespresso, de marque Krups ou Magimix, affichent ainsi des tarifs plus élevés que la catégorie précédente, à partir de 99 euros et jusqu'à plus de 500 euros pour certains modèles de prestige en édition limitée.Les capsules à l'unité (en métal et non en plastique) sont également plus chères, à partir de 30 centimes d'euros, et ne sont disponibles que sur Internet ou en boutique spécialisée.Des marques compatibles comme L'Or et Cap Mundo sont néanmoins apparues, et sont disponibles en grande surface.Pour varier les plaisirs, Nestlé propose également une autre déclinaison de machines baptisées Dolce Gusto, également de fabrication Krups. Pour un prix à l'unité allant de 30 à 50 centimes, vous pourrez vous préparer un délicieux cappuccino, latte, thé ou chocolat.Les machines Nespresso et Dolce Gusto affichent une pression élevée d'au moins 15 bars. La saveur unique de l'expresso justifie le prix plus élevé aux yeux de nombreux amateurs.Disponible à partir de 120 euros chez la plupart des revendeurs, le modèle développe une pression de 19 bars et assure une compatibilité parfaite avec l'ensemble de la gamme Nespresso et marques partenaires.Un excellent rapport qualité/prix qui lui vaut de caracoler en tête des ventes en ce début d'année.Le choix d'une machine Dolce Gusto vous donne accès à une large diversité de boissons chaudes, énergisantes ou plus gourmandes.Outre ses 15 bars de pression, la machine dévoile une interface tactile séduisante grâce à laquelle vous pouvez doser la boisson, de l'expresso très serré au grand chocolat chaud. Disponible à partir de 200 euros.Les machines avec broyeur intégré constituent un investissement à conseiller pour tous les amoureux du café. Une fois en votre possession, cet appareil vous permet de sélectionner le café en grain de votre choix parmi une infinie variété de possibilités : arabicas ou robustas, maragogype mexicain, peaberry de Tanzanie, mélange colombien... de quoi varier les plaisirs et les arômes.Les prix du café en grain peuvent évidemment se révéler très fluctuants selon la rareté et le niveau de demande pour chaque variété.Le broyage du grain au moment de la préparation de la boisson permet de conserver toute la pureté des arômes, et de l'extraire au dernier moment.Déjà un best-seller de la marque, l'appareil permet la préparation d'expresso et de cappuccino en toute simplicité, mais permet aussi un haut niveau de personnalisation pour chaque boisson via son panneau de commande.Avec son réservoir de 1,8 litre et la préparation possible de deux tasses en simultané, le modèle répond facilement à l'ensemble des besoins domestiques.Pratique et fonctionnelle, la machine présente des dimensions étonnamment ramassées malgré son broyeur intégré, comparables à celles d'une machine à dosette.Accessible à partir de 300 euros seulement, le modèle est idéal pour tous ceux qui adorent l'odeur du café fraîchement moulu de bon matin.