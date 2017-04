Les meilleurs Home Cinema 2017 : quel prix pour quel usage ?

L'esthète : Philips Zenit CSS5530G/12

La puissance : Sony BDV-E2100

Le cinéma à la maison : Bose Lifestyle 650

L'alternative pour les budgets serrés : Samsung HW J250

Modifié le 11/04/2017 à 16h57

Pour ce home cinéma 5.1, Philips propose un produit au design sobre, moderne et discret qui devrait se fondre dans la plupart des salons.Certes, les finitions « effet bois » pourraient être améliorées, mais pour son prix, il n'a pas à rougir face aux produits haut de gamme.Le Zenit est composé :Niveau performance, le Zenit propose un son relativement équilibré que ce soit avec un film ou bien pour écouter de la musique. On regrettera, malgré tout, un manque de dynamisme en mode stéréo.Simple d'utilisation, une télécommande fournie permet de régler le son du home cinéma mais aussi aisément les basses et les aigusTechnologiquement, Philips intègre l'essentiel dans ce home cinéma, HDMI 1.4 pour la diffusion 4K, NFC pour connecter facilement votre smartphone ou votre tablette au système, ainsi qu'un décodeur Dolby proposant 5 canaux de traitement à partir de n'importe quelle source audio.Avec ses quatre enceintes satellite et son caisson de basse, ce n'est pas moins d'une puissance de 1000 W que nous délivre ce Sony BDV-E2100. La diffusion du son Surround 5.1 canaux couplée avec la puissance de l'ampli donne un résultat juste parfait avec des graves puissants et des basses renforcées. Par ailleurs, le BDV-E2100 utilise une technologie de filtrage permettant une qualité sonore absolue tant pour regarder un film ou écouter de la musique.En plus de disposer d'un récepteur Bluetooth, ce modèle dispose d'une connexion Wi-fi vous permettant ainsi de vous connecter à internet, vos smartphones, ordinateurs et autres tablettes pour accéder à l'ensemble de leur contenu. Diffusez ainsi facilement vos photos et vos vidéos et accédez à vos musiques.Coté look, on apprécie la forme précieuse et raffinée de ce home cinéma qui apporte une touche sobre et esthétique à votre salon.Ce Sony BDV-E2100 est le coup de cœur de notre sélection.Dans une sélection des meilleurs Home cinéma, Bose figure en bonne place bien que ce modèle ne soit pas à la portée de toutes les bourses. L'ensemble Multi room Lifestyle 650 de Bose poursuit la tradition d'excellence du fabricant allemand en matière de Home cinéma haut de gamme.Le premier point fort de cet ensemble est sans aucun doute sa taille : malgré un format ultra compact (4,67 x 14,66 x 4,67 cm), les satellites en aluminium offrent un son puissant et précis, dotés de deux haut-parleurs opposés permettant de profiter d'une diffusion sonore à 360°. La barre de son embarque 5 enceintes qui permettent une spatialisation remarquable et de précision.La technologie QuietPort intégrée permet de produire les meilleures performances sonores en réduisant la distorsion et favorisant la meilleure perception des sons graves tout en assurant des basses profondes lors de l'écoute.Niveau connectique, Bose sait se montrer généreux et les indispensables sont présents : 6 entrées HDMI et 1 sortie HDMI ARC, 2 connexions audio optiques numériques, 2 connexions audio optiques coaxiales, 2 entrées "audio D/G" analogiques, 1 port jack 3,5mm, 1 port de données, 1 port pour répétiteur infrarouge, 1 port USB (pour les mises à jour logiciels) et 1 port Ethernet.Comme tous ses concurrents, le LifeStyle 650 propose une connexion simplifiée via Bluetooth. Mais ce Home cinéma se démarque des autres modèles grâce à une interface réseau Wi-Fi et Ethernet qui permet de prendre en charge la technologie multiroom Bose SoundTouch (compatible Android et IOS) qui offre la possibilité de diffuser la même musique en streaming dans l'ensemble de votre foyer.Le LifeStyle 650 pourrait bien être le système idéal, qui séduira le plus grand nombre, à condition d'être prêt à débourser les 4 500 euros demandés par la marque.L'achat d'un home cinéma est souvent un investissement que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se permettre malgré une passion réelle pour les belles mélodies et le bon son. De ce constat, Samsung propose une alternative avec son HW J250, une barre de son aussi simple qu'efficace.Pas de mauvaise surprise au déballage, la connectique simple lui permet d'offrir une compatibilité avec tous les équipements standards du marché.Placée sous votre téléviseur, cette barre au design épuré et d'une puissance de 80W respecte parfaitement son rôle : amplifier et améliorer le son fourni par votre écran.L'application Samsung Audio Remote App vous permet de contrôler les fonctions de base mais également de choisir les paramètres personnalisés et d'accéder aux réglages sonores comme le mode cinéma, musique ou sport.Certes, la spécialisation reste très minime et l'absence de caisson de basse ne lui permet pas de rivaliser avec le reste du marché, mais comment lui en tenir rigueur au vu du prix proposé.