Drone pour enfant : notre classement

Les meilleurs drones pour enfants de 2017

Pour les plus jeunes : le nano drone Cheerson CX-10

Pour piloter avec un smartphone : le drone Metakoo Cheerson CX-10W

Les meilleurs drones pour débuter : les Parrot mini drone Airborne Cargo et Airbone Night

Le meilleur rapport qualité/prix : le drone Hubsan x4 fpv

La Rolls Royce des drones pour enfant : le Parrot Bebop 2

Modifié le 24/03/2017 à 17h09

Pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle des différents modèles, nous avons sélectionné pour vous leen 2017.Quels sont les meilleurs drones adaptés aux enfants ? Quel budget y consacrer ? Suivez le guide.Reléguant au grenier les avions télécommandés, les drones séduisent de plus en plus les enfants. Leurs nombreuses fonctionnalités y sont pour beaucoup dont la caméra embarquée qui permet de filmer lors des vols et de réaliser des vidéos à couper le souffle.Mais avant de se lancer dans l'acquisition d'un drone pour son enfant, il convient de respecter quelques points :- Le drone doit être petit et adapté à l'âge de l'utilisateur- Le drone doit être solide- Le drone doit être simple à utiliser et maniable- L'utilisation d'un drone doit se faire sous la surveillance d'un adulte, de préférence en extérieur- La manipulation des hélices doit s'opérer avec prudence afin d'éviter tout risque de blessures aux doigts et aux mainsPour les enfants de moins de 12 ans il est préférable de choisir un modèle, robuste et avec des gyroscopes stabilisateurs. Les adolescents pourront quant à eux accéder à des modèles plus évolués, disposant de plus de fonctionnalités et d'une caméra.Dans la sélection ci-dessous, vous trouverez des drones adaptés aux plus jeunes comme aux adolescents, solides et légers et faciles à piloter.Ce nano-drone est le «strong>plus petit drone du moment ! Idéal pour les enfants à partir de 8 ans, le Cheerson CX-10 est facile à manier grâce notamment à sa télécommande simplifiée.Nano-drone et nano-prix puisque ce modèle figure parmi les moins chers du marché des drones avec un prix d'uneseulement ! On regrette cependant l'absence de coque de protection au niveau des hélices ce qui non seulement peut être dangereux pour votre enfant mais aussi risque de réduire la durée de vie du produit en cas de nombreuses chutes.Aussi pour éviter une usure prématurée de ce quadcopter, nous vous conseillons d'acheter une coque de protection ainsi qu'un jeu d'hélices neuves. Bien entendu pour ce petit prix, le nano drone Cheerson CX-10 ne dispose pas de caméra intégrée.Drone miniature de 5x5cm, le Metakoo Cheerson CX-10W est le modèle parfait pour que votre enfant découvre les. Sa petite taille permet une utilisation autant en intérieur qu'en extérieur.Cependant l'absence de protection au niveau des pâles demande d'être vigilant au moment de l'utilisation afin d'éviter que ces dernières ne se détachent en cas de collision.Sans télécommande, le Metakoo Cheerson CX-10W se pilote via unet une liaison Wi-Fi permettant une distance de contrôle d'environ 30 mètres. Si votre enfant n'a pas de smartphone, passez votre chemin car tout l'intérêt de ce mode de pilotage réside dans le fait que l'enfant contrôle le drone directement depuis le téléphone sans même avoir de visuel sur l'appareil.Drone parfait pour les enfants, le Metakoo Cheerson propose un grand nombre de fonctionnalités (mode 3 vitesses, vidéo en live-streaming, vol sur-place...) tout en restant à un prix abordable.Vendu à, ces mini-drones sont parfaits pour que votre enfant découvre les joies du pilotage. Solides, les Parrot mini drone Airborne Cargo et Airbone Night se contrôlent via l'application Parrot Freeflight 3, installée sur smartphone.Avec ses stabilisateurs gyroscopiques et sa possibilité de voler sur 6 axes, ces modèles de drones pour enfants apparaissent comme les meilleurs produits pour apprendre le pilotage.Vous pouvez retrouver notre avis sur ces drones lors de leur sortie en 2015 ici Si vous recherchez un drone avec, le Hubsan x4 fpv est le modèle qu'il vous faut. Entre la qualité de sa conception et les nombreux avantages qu'il propose, ce drone pour enfant fait partie de nos coups de cœur.Équipé d'une radiocommande avec joystick, le drone Hubsan x4 fpv peut être contrôlé à une distance de 100 mètres et réaliser avec facilité, à l'aide d'un simple bouton intégré au contrôleur, des figures comme le flip-and-roll (en plein vol le drone se retourne puis reprend sa trajectoire à pleine vitesse).Autre point positif de ce drone pour enfant, la présence d'unepermettant de réaliser des vidéos au format 720x480.Le Hubsan x4 fpv dispose aussi de LEDS qui permettront à l'enfant de faire voler le drone en pleine nuit pour des vidéos incroyables !Compact (il mesure 7x7cm), facile à transporter, ce drone est livré avec un arceau de protection des hélices pour une utilisation en intérieur sans risque de casser les pâles.Le Hubsan x4 fpv affiche sans aucun doute actuellement le meilleur rapport qualité/prix pour un drone pour enfant.Le Parrot Bebop 2 est sans aucun doutede notre classement. Mais aussi le plus cher. Équipé d'une caméra full HD, il permet d'obtenir des images dignes de clichés de professionnels.Le pilotage du Bebop 2 s'effectue soit via une application smartphone avec une portée de 300m soit via sa télécommande avec une portée de 3km. Ce drone dispose également d'un GPS et d'une fonction « retour à la maison ».Rolls Royce des drones pour enfant, il vous faudra néanmoins compter près de 500€ pour l'acquérir.