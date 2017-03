Classement des 10 meilleures tablettes pour enfant

Tablettes-jouets ou tablettes classiques ?

10. La tablette Gulli Motion 2

9. La tablette LeapPad 2

8. La LeapPad 3X

7. La super tablette Nino

6. La Lexibook MFC175FRX

5. La tablette YoKid

4. La Vtech Storio Max 7?

3. La Vtech Storio 2 Baby

2. La Vtech Storio 3

1. La Vtech Storio Max 5?

Modifié le 24/03/2017 à 16h48

Face à la multitude des tablettes proposées, et à leur prix variable, il est difficile de choisir entre celles destinées aux enfants et les modèles traditionnels des adultes. Faut-il opter pour une tablette spéciale enfant aux fonctionnalités limitées ou pour une tablette adulte ?Lespermettent à l'enfant de jouer, de regarder des dessins animés souvent déjà installés et de lire ou d'écouter des histoires. Elles ont très souvent un appareil photo intégré et peuvent parfois recevoir une carte mémoire afin d'augmenter le stockage interne. Sans accès à Internet, elles ne nécessitent pas de contrôle parental.Elles coûtent aux alentours de 100€ et sont parfaitement adaptées pour les enfants jusqu'à 8 ans.Lesne sont pas, à la base, destinées aux enfants du fait de la possibilité d'aller sur Internet. Cependant, elles proposent de nombreuses applications éducatives à télécharger pour que l'enfant joue, lise, apprenne ses tables de multiplication par exemple. Avec ces tablettes tactiles, l'enfant aura la possibilité de prendre de belles photos et de réaliser des vidéos.Niveau prix, elles coûtent plus du double en moyenne des tablettes pour enfant.VoiciLancée par la chaîne de télévision, la tablettes'adresse aux enfants dès l'âge de 3 ans. Cette tablette de 7 pouces permet de faire le switch entre deux interfaces : l'une pour votre enfant et l'autre de type Android qui convient mieux aux adultes.Multi-compte (8 comptes utilisateurs avec différents droits peuvent être créés), la tablette Gulli Motion 2 permet aux parents de définir des plages horaires durant lesquelles le/les enfants peuvent utiliser la tablette mais aussi des temps d'utilisation maximum (différents pour chaque compte utilisateur).Avec cette tablette tactile, l'enfant aura accès de de nombreux jeux pré-installés, aux différents contenus de la chaîne de télévision mais àPour cela il vous faudra accéder au store dédié à la tablette ou à Google Play Store.LeapPad propose toujours sapour les enfants âgés de 4 à 9 ans. Avec sa prise en main rapide et son interface simplifiée, elle fait l'unanimité auprès des enfants qui veulent une tablette « comme les grands ». Cependant n'offrant ni Wi-fi, ni navigation Internet, ni port SD, la LeapPad 2 s'avère trèsVendue à moins de 70€, c'est une tablette tactile très simplifiée qui rassurera les parents quant aux risques que leurs enfants aillent sur Internet.Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet de la LeapPad2 Destinée aux enfants de 3 à 9 ans, lade Leapfrog fait partie des tablettes dernière génération. Elle propose 15 applications intégrées et des dizaines de jeux éducatifs, tous. Entre la console et la tablette tactile, la LeapPad 3X comprend un écran tactile de 5 pouces, agréable à manipuler.Robuste et parfaitement adaptée aux enfants, elle intègre une connexion Wi-Fi sécurisée, deux appareils photos et un processeur de 1 GHz avec 4Go de mémoire.Contrairement à la LeapPad 2 qui fonctionnait à piles, la LeapPad 3x possède une batterie offrant une autonomie de 9 heures.Avec son design moins jouet, cette tablette est idéale pour les enfants.Comptez environ 80€ pour l'acquérir.La première tablette des tout-petits proposée par Vtech est accessible dès l'âge de 12 mois. Conçue comme une vraie tablette tactile, l'enfant en touchant la tablette et en glissant son doigt déclenchera des animations, des sons amusants...Comprenant une douzaine d'activités, la super tablette des tout-petits Nino permet de découvrir les lettres, les chiffres, les formes, les cris d'animaux...Ludique et éducative, laest une valeur sûre et à petit prix pour votre bébé Cette tablette éducative et ludique, qui fonctionne sous Android, s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans. Educative, laoffre un grand choix de livres électroniques, un traducteur 15 langues, des activités créatrices à réaliser mais aussi du Power Academy.Ce dernier est en fait une application permettant de renforcer les acquis de votre enfant du CP à la cinquième.Outre ses, la Lexibook MFC175FRX comprend plus d'une vingtaine de jeux. Sa connexion Wi-Fi permet de télécharger des dessins animés ou des vidéos via l'application incluse ou encore d'écouter de la musique grâce à Deezer.Elle vous séduira par son petit prix Accessible aux enfants dès 4 ans, la tablette tactileest idéale pour que les enfants apprennent en s'amusant. Intuitive et à l'interface simplifiée, cette tablette pour enfant a tout pour plaire aux petits comme aux grands.Disposant d'un contrôle parental protégé par code secret, vous n'aurez aucune crainte que votre enfant navigue sur Internet ou sur les réseaux sociaux.Comprenant de nombreuses applications pré-installées, la YoKid permetDes applications supplémentaires peuvent également être téléchargées via Google Play Store. Proposant le multi-compte et une fonction de limitation de temps d'utilisation, elle permet aux parents de garder un œil sur l'utilisation de la tablette.Son point positif : son caractère évolutif.L'enfant grandira avec sa YoKid car de nouvelles fonctionnalités et applications pourront être débloquées au fur et à mesure que l'enfant avance en âge.La YoKid est une tablette tactile pour enfant qui convient même aux adultes !Quasiment identique à la Storio Max 5?, ce modèle de Vtech offre un grand écran multi-touch de 7 pouces similaire aux écrans des tablettes pour adultes. Conçue pour les enfants de 3 à 11 ans, lapropose une vingtaine de jeux ou d'applications et plus de 2000 contenus téléchargeables sur la plateforme Web Explor@ Park.Elle dispose également d'un appareil photo rotatif qui fait caméra et de plusieurs fonctions comme un lecteur Mp3, un lecteur vidéo, ou encore une liseuse.La navigation Internet est ultra-sécurisée grâce au contrôle parental. Son prix en fait cependant. Pour en savoir plus, cliquez ici Conçue pour les tout-petits, ce modèle de Vtech confirme le rôle de leader de Vtech sur le marché des tablettes pour enfants. Tactile et éducative, laa été spécialement conçue avec du contenu adapté aux enfants de 18 mois à 9 ans.Avec ses 17 applications installées, son appareil photo, son caméscope ou encore son lecteur MP3, votre enfant ne manquera pas d'idées pour exercer saDeuxième de notre classement, laest une tablette pour enfants de 3 à 9 ans. Ludique et éducative, elle offre un écran de 10,9 cm. Pratique à transporter et robuste, elle remplit sans souci ses fonctions de tablette tactile pour enfant.Comprenant 15 applications et jeux dont une console de jeux éducatifs avec capteur de mouvements, un lecteur de livres, un studio de dessins, un appareil photo ou encore un lecteur de musique, la Storio 3 est idéaleIdéale pour les enfants de 3 à 11 ans, laoffre un large choix de contenus et de jeux éducatifs. Facile à prendre en main, robuste, elle est lequi auront le choix parmi 20 applications comme un lecteur de livre, une console de jeux, un appareil photo, une application Kid Connect...Cette dernière application permet ainsi aux enfants d'échanger à distance des messages, dessins et photos sur le smartphone de sa famille qui peut même lui répondre.Évolutive et complète, la Storio Max 5? est uneparmi les tablettes pour enfant. Normal qu'elle figure en tête de notre classement des meilleures tablettes pour enfant.