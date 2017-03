Aspirateurs robots : notre Top 7

Bien choisir son aspirateur robot

Modifié le 23/03/2017 à 16h34

Avant de vous lancer, il est important de prendre en considérations quelques points clés :- Le format de l'aspirateur robot : si vous avez beaucoup de meubles et principalement des meubles bas, il faudra envisager un modèle étroit (environ 30 cm) et fin (moins de 9 cm de hauteur).- Les fonctionnalités : certains aspirateurs robots sont programmables, d'autres livrés avec une télécommande. À vous de savoir si cela vous sera utile. Les derniers modèles intègrent une, voire deux caméras, ou encore un télémètre laser afin d'effectuer une cartographie de la pièce. Selon le système de navigation choisi, l'aspi-robot nettoiera plus ou moins bien votre sol.- Les accessoires livrés : si vous avez des animaux chez vous par exemple, optez pour les modèles proposant des brosses adaptées aux poils d'animaux. Les « brossettes » d'angles sont également un plus car elles permettent un nettoyage efficace au niveau des pieds des meubles et des plinthes.- L'autonomie : entre un petit appartement et une grande maison à nettoyer, les besoins ne seront pas les mêmes. C'est donc un critère à prendre en considération dans votre choix.Voici notre Top 7 des modèles d'aspirateurs robots que nous avons sélectionnés pour vous.Modèle d'entrée de gamme de la marque iRobot, leintègre la détection d'obstacles, des capteurs de vide et un déplacement efficace dans la pièce. Cependant si cette dernière est un peu trop encombrée, le iRobot Roomba 616 perdra en efficacité et mettra beaucoup de temps à nettoyer votre pièce à cause des nombreux rebonds qu'il fait.Assez bruyant, il est préférable de le lancer quand on est absent.Même s'il vient à bout de sa tâche, le Roomba 616 ne vous offrira pas un résultat impeccable.Premier aspirateur robot de la marque Miele, leest un produit haut de gamme dont le prix initial de 650€ a bien baissé, rendant ce. Avec sa caméra, il cartographie la pièce à nettoyer tout en ajustant ses déplacements grâce à un gyroscope et à de nombreux capteurs.Le Scout RX1 est composé de deux brosses latérales et d'une brosse centrale et affiche 4 modes : un mode automatique, un mode turbo (idéal pour les sols peu sales), un mode spot pour le nettoyage localisé d'une zone et un mode corner pour le nettoyage des angles.Peu bruyant (60 DB), il lui manque cependant ce petit plus en terme de puissance d'aspiration, particulièrement sur tapis épais.Le, avec son design classique, bénéficie d'une technologie d'aspiration puissante appelée Aero Force faisant de cet aspirateur robot un des modèles les plus performants du marché. Les brosses sont remplacées au profit de cylindres en caoutchouc, véritablesProgrammable, intégrant un filtre Hepa, livrée avec des accessoires dont une télécommande et deux balises dite « intelligentes » Lighthouse, le Roomba 880 fait merveille sur sols durs, moquettes fines, épaisses et même avec des poils longs. Seul bémol : il ne monte pas sur les tapis trop épais les considérant comme des obstacles.Pour en savoir plus, regardez la vidéo de notre test du Roomba 880 ici Pour un bon rapport qualité/prix, cet aspirateur robot E.zicom tient la dragée haute face à ses concurrents. Désormais à 300€, l'se déplace avec précision et discrétion dans le logement, dispose de deux brossettes d'angle et d'une double brosse centrale pour un nettoyage optimisé de vos sols durs, moquettes et tapis.Autonome et(il affiche seulement 48 dB), il dispose d'une filtre Hepa 10 qui capture et retient la poussière et les allergènes, idéal pour les personnes ayant des animaux ou souffrant d'asthme.Modèle phare de la nouvelle gamme de Neato Robotics D Series, ledispose d'une navigation efficace grâce à unqui cartographie la pièce. Les nouveautés de ce modèle : sa brosse centrale à pales en caoutchouc torsadées qui permettent d'améliorer le nettoyage et le ramassage des déchets sur sols durs comme sur moquettes ou tapis à poils longs.Seul point négatif de ce Botvac D85 : le système d'aspiration un peu trop bruyant.Performant et autonome, cet aspirateur robot a tout pour vous plaire.Situé en deuxième position de notre top 7, leest un peu la Rolls Royce des aspirateurs robots actuellement. Premier modèle connecté de la marque iRobot, il est aussi le premier à êtredu logement. Orientée à 30 degrés, elle permet au Roomba 980 de se repérer avec une grande précision dans la maison, observant tout ce qui se passe devant l'aspirateur.Outre les traditionnels capteurs à ultrasons ou de vide, cet aspirateur robot intègre aussi unevous permettant de lancer depuis votre smartphone un nettoyage à distance de votre logement.Intelligent, autonome, connecté et avec une efficacité d'aspiration proche de la perfection, l'iRobot Roomba 980 mérite amplement sa place de deuxième dans ce classement.Mais comme pour tout produit d'excellence, cela a un coût Retrouvez l'avis de notre journaliste Aurélien Audy qui a testé le Roomba 980 durant une semaine Premier de ce top 7, lese distingue de ses concurrents par laqu'il propose. La première consiste en la présence d'unesituée en façade et qui, couplée à une connexion Wi-Fi embarquée, vous permet d'utiliser l'aspirateur robot comme unOutre cette technologie inédite, le LG Hom-Bot Square Turbo+ est particulièrement efficace sur tous types de revêtements.