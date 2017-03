Clés usb 16go : notre top 10

10. Kingston DataTraveler 100 G3 16 Go

9. SanDisk Ultra Flair16 Go

8. Samsung Flash Drive BAR 16 Go

7. SanDisk Ultra Fit 16 Go

6. SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 16 Go

5. Kingston DataTraveler R3.0 G2 16 Go

4. Transcend JetFlash 780 16 Go

3. Corsair Flash Voyager 16 Go

2. Corsair Flash Voyager Slider X2 16 Go

1. SanDisk Extreme 16 Go

Modifié le 23/03/2017 à 15h26

Même si l'on observe, pour les modèles les moins onéreux, peu de différence de vitesse d'écriture entre les clés USB 2.0 et USB 3. 0, nous avons cependant choisi de ne retenir que des clés USB 3.0 pour cette sélection, car les gains en lecture compensent largement le léger surcoût observé.Kingston affiche la couleur : les clés USB de 16 Go peuvent être très lentes en écriture. En lecture c'est tout de même trois fois plus rapide que les meilleures clés USB 2.0. L'intérêt de cette clé peu véloce réside dans son design et dans son prix.Sobre et pourvue d'un boîtier coulissant d'un emploi commode, c'est la clé la moins chère de cette sélection.L'Ultra Flair de SanDisk est une mise à jour bienvenue de la version Ultra : moins de plastique et plus de métal. L'Ultra Flair est minimaliste et simple d'emploi ; la fiche n'est pas protégée et la clé s'insère directement dans le port USB.La vitesse d'écriture n'est pas mentionnée par SanDisk, mais les tests utilisateurs indiquent 25 Mo/s soit la vitesse maximale d'une clé USB 2.0.Toutes les clés SanDisk Ultra peuvent être sécurisées par le logiciel gratuit SanDisk Secure Access, qui crée une zone sécurisée sur la clé, protégée par un cryptage AES 128 bits.Dans le même esprit que la SanDisk Ultra Flair, mais entièrement en métal, cette clé commercialisée par Samsung possède un design très réussi et épuré. L'extrémité opposée à la fiche s'épaissit pour faciliter la préhension et munie d'un orifice qui permet de faire passer l'anneau d'un porte-clefs.Elle n'est pas fournie avec un logiciel de cryptage, et est un peu plus chère que le modèle précédent.L'Ultra Fit porte bien son nom. Avec ses 2 cm, elle n'est pas menacée par l'embonpoint. La fiche n'est pas rétractable mais protégée par un capuchon transparent amovible. Une petite pièce de plastique permet de saisir la clé, qui dépasse à peine une fois insérée dans le port USB.La vitesse en écriture, d'après les tests utilisateurs, est la même que pour le modèle Flair.Elle n'est pas conçue pour les transferts de fichiers intensifs, mais pourra être laissé en permanence sur un portable ou un téléviseur grâce à ses dimensions modestes.Cette nouvelle clé SanDisk est plus volumineuse que les précédentes mais pourvue d'une double connectique USB 3, avec une fiche de type A (classique) et une autre de type C. Les ports USB de type C, plus petits, symétriques (pas besoin de faire attention au sens de branchement) et pouvant recevoir une forte alimentation électrique remplaceront sans doute à terme les ports classique.On peut tabler sur une vitesse d'écriture identique à celle des précédentes clés SanDisk de cette sélection.Premier modèle de « voyage » de notre classement, cette clé est dotée d'un capuchon et d'une coque plastique résistante aux chocs et à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur. Sur le côté du capuchon, un orifice est prévu pour l'accrocher à un porte-clés, voire autour du cou.Nettement moins rapide en lecture que sa concurrente de chez Corsair (voir la clé n°3 de ce classement), elle est aussi beaucoup moins chère.Une jolie petite clé, qui bénéficie d'une bonne finition (métal et damier noir). Un peu chère, mais beaucoup plus véloce, dans les versions disposant de plus de stockage, elle est très abordable dans la version 16 Go. Ce n'est pas une baroudeuse, mais son capuchon protecteur la maintiendra à l'abri de la poussière.Pour protéger les données de manière logicielle, Transcend propose de télécharger gratuitement un logiciel de sauvegarde et de cryptage sur 256 bits, Transcend Elite.Les Flash Voyager sont destinées à être emportées en déplacement. Leur coque en caoutchouc les protège contre les chocs, la poussière et l'eau (projection et immersion), ce qui justifie le prix un peu élevé de la version 16 Go au regard de ses performances en écriture.Les clés Corsair ne sont pas livrées avec un logiciel de cryptographie.Petit modèle, mais costaud. Le premier de cette sélection à atteindre les 50 Mo/s en écriture. Cela n'est pas très élevé dans l'absolu, mais comme cela a été dit dans l'introduction, c'est l'architecture des modèles de 16 Go qui est en cause et non la volonté du fabricant.Contrairement à la série originale Flash Voyager, le Slider X2, n'est pas étanche, il est en effet pourvu d'un couvercle coulissant plutôt que d'un capuchon.Ce modèle polyvalent est bien pensé, mais pourrait être meilleur marché.C'est la clé USB la plus rapide de cette sélection, mais ce n'est pas le plus coûteuse. Le corps en plastique est un peu « cheap » et n'offre pas la protection des modèles de voyage, mais c'est ce qui permet à SanDisk de proposer cette clé à un prix compétitif.Vous pouvez vous la procurer dans le commerce pour moins de 20 €.